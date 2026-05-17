Украла хот-доги и попала в полицейскую сводку: необычную «воровку» задержали в Канаде

В канадской провинции Альберта полиция сообщила о необычной краже продуктов для барбекю – подозреваемой оказалась лиса, которую правоохранители позже отпустили «с полным животом», передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Фото: instagram.com/rcmpalbertagrc/

В Канаде в полицейскую сводку попала необычная «подозреваемая» – лиса, которую заподозрили в краже продуктов для барбекю. О забавном инциденте рассказали правоохранители провинции Альберта.

Инцидент произошел в районе Блэрмор. Во время патрулирования сотрудники полиции заметили животное неподалеку от места предполагаемой кражи. Позже фотографию лисы правоохранители опубликовали в социальных сетях, сопроводив публикацию шуточным комментарием.

Как сообщили в полиции, вечером 11 мая им поступил сигнал о краже продуктов для барбекю. В ориентировке «подозреваемого» описали как рыжеволосого, невысокого и одетого в меховую куртку.

Спустя некоторое время полицейские обнаружили «подозреваемую» неподалеку с украденными хот-догами.

В сообщении правоохранителей отмечается, что лису отпустили без каких-либо условий.