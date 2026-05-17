Комары «сходят с ума» от этого запаха: эксперты назвали главную причину укусов

Эксперты рассказали, какие особенности организма, привычки и даже напитки могут сделать человека особенно привлекательным для комаров, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Что влияет на укусы комаров

Как сообщили специалисты Роскачества, частота укусов комаров зависит не только от случайности, но и от особенностей организма человека, его образа жизни и даже используемой косметики.

По словам экспертов, комары ориентируются на химию тела, физиологические особенности и запахи, которые исходят от человека. Именно поэтому одних людей насекомые атакуют значительно чаще, тогда как других почти не замечают.

Алкоголь, пот и запахи

Одним из факторов, который способен привлечь комаров, оказался алкоголь. В Роскачестве отметили, что запах пива особенно усиливает интерес насекомых.

Также комаров могут привлекать некоторые косметические и бытовые средства. В частности, речь идет о духах с лавандой, лосьонах, солнцезащитных кремах и стиральных порошках с ярко выраженными ароматизаторами.

Эксперты пояснили, что сильным «магнитом» для комаров считается молочная кислота. Она активно вырабатывается во время физических нагрузок и выделяется вместе с потом. Поэтому после тренировки на открытом воздухе вероятность укусов возрастает.

Кроме того, учащенное дыхание увеличивает выделение углекислого газа, по которому комары определяют присутствие человека.

Как одежда влияет на внимание насекомых

Специалисты также напомнили, что комары хорошо различают визуальные объекты. По этой причине люди в одежде темных цветов становятся для насекомых более заметными.

Почему детей кусают реже

В Роскачестве добавили, что детей комары кусают реже, чем взрослых. Точные причины этого явления не уточняются, однако специалисты связывают это с особенностями обмена веществ и химического состава тела.