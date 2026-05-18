В США заявили о «четырёх видах пришельцев»: что рассказал бывший исследователь ЦРУ

Бывший исследователь, работавший с проектами Пентагона и ЦРУ, заявил, что США якобы обнаружили как минимум четыре различных типа внеземных существ, извлечённых после крушений неопознанных объектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на New York Post .

Бывший советник секретной программы США выступил с громким заявлением

В Соединённых Штатах вновь разгорелись дискуссии вокруг темы НЛО и внеземной жизни. Поводом стало заявление американского физика-теоретика Хэла Путхоффа, который в прошлом сотрудничал с правительственными программами, связанными с исследованием неопознанных воздушных явлений.

В подкасте «The Diary of a CEO», вышедшем 16 мая 2026 года, 89-летний учёный сообщил, что ему рассказывали о существовании как минимум четырёх отдельных типов внеземных существ, обнаруженных после крушений неопознанных летающих объектов.

По словам Путхоффа, участники операций по извлечению объектов и тел напрямую говорили ему о различных формах предполагаемой инопланетной жизни.

Учёный признал, что лично не видел биологические материалы

Путхофф подчеркнул, что сам не имел прямого доступа к предполагаемым биологическим образцам или телам существ. Однако он заявил, что доверяет источникам, с которыми общался в рамках своей работы.

Физик также отметил, что речь идёт о формах жизни, совершенно не похожих на земные организмы. При этом он отказался подробно описывать внешний вид предполагаемых существ.

Имя Хэла Путхоффа уже давно связано с американскими исследованиями в области НЛО и аномальных явлений. В прошлом он был советником программы Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), которую связывают с изучением неопознанных объектов и возможных технологий неизвестного происхождения.

Какие типы пришельцев упоминались ранее

Дополнительный резонанс заявлению придали слова другого бывшего сотрудника AAWSAP — доктора Эрика Дэвиса. Ещё в 2025 году во время встречи UAP Disclosure Fund он озвучил предполагаемые названия существ, фигурировавших в закрытых разведывательных документах.

Среди них упоминались так называемые «грейс» или «серые», «нордики», «инсектоиды» и «рептилоиды». По утверждению Дэвиса, все они имеют гуманоидное строение — две руки и две ноги.

Он также заявлял, что «нордики» и «рептилоиды» якобы близки к человеку по росту и достигают примерно 183 сантиметров.

Тема НЛО всё чаще обсуждается на официальном уровне

Особое внимание к этим заявлениям привлёк тот факт, что встреча UAP Disclosure Fund проходила при участии американских конгрессменов Нэнси Мэйс, Анны Паулины Луны и Эрика Берлисона.

За последние годы тема неопознанных воздушных явлений в США всё чаще обсуждается на государственном уровне. В Конгрессе неоднократно проводились слушания, посвящённые НЛО, а Пентагон публиковал отчёты о зафиксированных аномальных объектах.

Несмотря на это, американские власти пока не подтверждали существование внеземной жизни или обнаружение инопланетных существ.

Официальных подтверждений заявлениям пока нет

На данный момент никаких официальных комментариев от правительства США по поводу слов Путхоффа не поступало. Также не были представлены документы, фотографии или иные доказательства, которые могли бы подтвердить заявления бывших участников секретных программ.

Тем не менее тема НЛО продолжает вызывать огромный интерес как в американском обществе, так и во всём мире, а подобные заявления регулярно становятся поводом для новых споров и обсуждений.