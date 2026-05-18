Конец мая перевернет жизнь двух знаков Зодиака

До конца мая 2026 года представители двух знаков зодиака могут почувствовать заметное облегчение после непростого периода. Астрологи отмечают, что напряжение последних недель начнет постепенно спадать, уступая место стабильности и внутреннему спокойствию, сообщает Lada.kz со ссылкой на YourTango .

Телец: переход к долгожданной стабильности

Для Тельцов завершающий этап мая становится символом обновления и восстановления. По мнению астрологов, недавнее новолуние в этом знаке стало своеобразной точкой перезагрузки, которая помогла избавиться от накопленного эмоционального и жизненного напряжения.

Многие представители знака могли почувствовать, что в последнее время находились в состоянии постоянной борьбы или внутреннего давления. Теперь ситуация начинает меняться.

Постепенно возвращается ощущение контроля над происходящим, а вместе с ним — уверенность в собственных решениях. Тельцы начинают внимательнее подходить к выбору окружения, пересматривают рабочие и личные приоритеты, а также формируют более устойчивую стратегию на будущее.

Астрологи считают, что этот период может стать отправной точкой для долгосрочных перемен, которые в дальнейшем укрепят позиции Тельцов в ключевых сферах жизни.

Скорпион: эмоциональная развязка и внутреннее освобождение

Для Скорпионов конец мая связан с завершением сложного эмоционального цикла. Начало месяца могло стать для них периодом кульминации накопленных переживаний, когда ситуация достигла пика напряжения.

Однако теперь, как отмечают астрологические источники, энергетический фон постепенно стабилизируется. Это позволяет взглянуть на происходящее более спокойно и рационально, без прежней эмоциональной перегрузки.

Особую роль в этом процессе играет смена планетарных влияний, которая символически открывает для Скорпионов возможность освободиться от ситуаций, переставших быть актуальными или полезными.

Речь может идти как о личных отношениях, так и о семейных или социальных связях, которые больше не приносят гармонии. В этот период появляется шанс закрыть старые вопросы и сделать шаг к более устойчивому внутреннему состоянию.

Период обновления и перехода к стабильности

Астрологи подчеркивают, что конец мая в целом может стать временем постепенного выравнивания энергетического фона. Для Тельцов и Скорпионов это особенно заметно: напряжение сменяется ощущением определенности, а эмоциональная нестабильность уходит на второй план.

Такой период часто воспринимается как «передышка» перед новым жизненным этапом, когда появляется возможность переосмыслить цели и укрепить личные позиции.