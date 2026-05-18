«Государственные убийства» снова растут: где чаще всего применяют смертную казнь — данные Amnesty

В 2025 году число смертных казней в мире выросло почти на 80% и достигло максимального уровня за последние десятилетия, следует из нового доклада Amnesty International. Правозащитники связывают резкий рост с усилением репрессивной политики в ряде стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Резкий скачок: десятилетний максимум

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала ежегодный отчет, согласно которому в 2025 году в мире было зафиксировано 2707 случаев смертной казни. Это на 78% больше, чем годом ранее, когда сообщалось о 1518 казнях.

По данным организации, нынешний показатель стал самым высоким с 1981 года (без учета Китая), когда было зарегистрировано 3191 исполнение смертных приговоров.

В Amnesty отмечают, что подобная динамика свидетельствует о глобальном откате в вопросах защиты права на жизнь и усилении практики жестких наказаний как инструмента государственной политики.

Причины роста: «жесткая борьба с преступностью» и политический контроль

Правозащитники подчеркивают, что рост числа казней связан не только с уголовной политикой, но и с политическими факторами.

Во многих странах смертная казнь, по оценке Amnesty, используется как инструмент демонстрации силы государства, усиления контроля над обществом и подавления инакомыслия.

Отдельно отмечается, что власти ряда государств включают смертную казнь в стратегию «жесткой борьбы с преступностью», несмотря на вопросы к справедливости судебных процедур.

Китай и «черная статистика» казней

Значительная часть глобальной картины остается неизвестной. Amnesty указывает, что данные по Китаю отсутствуют, однако именно эта страна, по оценкам экспертов, может оставаться мировым лидером по числу казней.

Причина — закрытость официальной статистики. В отчете отмечается, что в КНР смертная казнь может применяться как инструмент воздействия на общество, а также в делах о коррупции и злоупотреблениях.

Помимо Китая, достоверные данные также отсутствуют по Северной Корее и Вьетнаму, где практика смертных приговоров, по оценкам правозащитников, продолжает применяться широко.

Иран стал главным центром роста казней

Наиболее резкий скачок зафиксирован в Иране. По данным Amnesty, там было приведено в исполнение не менее 2159 смертных приговоров — это более чем вдвое выше показателя 2024 года.

На страну пришлось почти 80% всех зарегистрированных казней в мире.

В докладе утверждается, что иранские власти проводят казни после нередко несправедливых судебных процессов, используя их как инструмент устрашения населения.

Также отмечается рост числа дел, связанных с обвинениями в шпионаже и сотрудничестве с Израилем, особенно на фоне военной эскалации в 2025 году.

США: рост числа казней и почти 2000 ожидающих исполнения

США остаются единственной страной в Америке, где продолжается применение смертной казни. В 2025 году здесь было исполнено 47 смертных приговоров — почти вдвое больше, чем годом ранее.

Особенно выделяется штат Флорида, где было проведено 19 казней — самый высокий показатель за последние десятилетия.

Кроме того, в США вынесено 23 новых смертных приговора, а в ожидании исполнения находятся 1948 человек, включая десятки женщин.

Европа и Центральная Азия: без казней, но с исключениями

В Европе и Центральной Азии смертные казни в 2025 году не фиксировались. Это, по оценке Amnesty, отражает устойчивую тенденцию отказа региона от высшей меры наказания.

Однако отдельные страны сохраняют законодательные нормы, допускающие смертную казнь, хотя на практике она не применяется.

Отдельно упоминается Беларусь, где данные остаются закрытыми. Amnesty сообщает о невозможности подтвердить точное число приговоренных и казненных из-за строгой секретности.

Политические дискуссии в регионе

В Кыргызстане Конституционный суд ранее признал неконституционными попытки восстановить смертную казнь. Суд подчеркнул, что это противоречит международным обязательствам страны и праву на жизнь.

Позиция ООН и правозащитников

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, предваряя доклад, заявил, что справедливость невозможна через смертную казнь.

По его словам, защита общества должна основываться на сильных институтах и подотчетности, а не на высшей мере наказания.

Amnesty International фиксирует самый резкий рост смертных казней за последние десятилетия, связывая его с политическими, правовыми и геополитическими факторами. При этом реальная картина может быть значительно шире из-за закрытости ряда стран.