18.05.2026, 08:47

Этот хлеб врачи считают самым проблемным для организма

Новости Мира

Эндокринолог рассказала, какой вид хлеба считается наименее полезным для организма и почему его частое употребление может влиять на вес и пищеварение, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Фото: кадр YouTube


По словам эндокринолога медицинской компании «СберЗдоровье» Виктории Садовской, говорить об абсолютно «вредном» хлебе неправильно. Влияние продукта на организм зависит сразу от нескольких факторов — состава, качества ингредиентов, индивидуальных особенностей человека и количества съеденного.

Однако среди всех разновидностей хлеба специалист выделила вариант, который считается наименее полезным.

Почему белый хлеб признан самым «слабым» по пользе

Речь идет о хлебе из белой муки, включая привычные батоны и изделия из рафинированного сырья.

Как пояснила врач, в процессе производства белой муки зерно очищается от оболочки и зародышей. В результате продукт теряет значительную часть полезных веществ — клетчатку, витамины и микроэлементы, которые содержатся в цельном зерне.

Из-за этого такой хлеб дает менее устойчивое чувство насыщения. Человек может быстрее почувствовать голод, что нередко приводит к увеличению порций и перееданию. При регулярном употреблении это, в свою очередь, может способствовать набору лишнего веса.

Как хлеб влияет на пищеварение

Отдельно специалист отметила, что изделия из белой муки могут быть некомфортны для людей с чувствительной пищеварительной системой.

В частности, при синдроме раздраженного кишечника подобные продукты иногда вызывают вздутие живота и могут затруднять работу кишечника. Это связано с низким содержанием пищевых волокон, которые обычно поддерживают нормальную работу пищеварения.

Какие виды хлеба считаются более полезными

Несмотря на критику белого хлеба, врач подчеркнула: полностью исключать его из рациона не обязательно. Гораздо важнее обращать внимание на состав продукта.

Более предпочтительными считаются варианты, в которые добавлены семена, орехи или цельные злаки. Такие ингредиенты делают хлеб более питательным и обогащают его полезными жирами, аминокислотами и минералами.

Однако у таких продуктов есть и обратная сторона — повышенная калорийность. Поэтому даже более «здоровые» виды хлеба рекомендуется употреблять умеренно, чтобы сохранить баланс в рационе.

Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором остается не сам хлеб, а его состав и количество в ежедневном рационе. Белый хлеб считается наименее полезным вариантом, однако полностью отказываться от него необязательно — важна мера и осознанный выбор продукта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь