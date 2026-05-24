Мужчину семь лет лечили от смертельной болезни, которой у него не оказалось

Житель Великобритании на протяжении семи лет проходил тяжелое лечение и перенес несколько операций после того, как врачи диагностировали у него опасное заболевание печени. Позже выяснилось, что диагноз оказался ошибочным, а мужчина страдал от совершенно другой болезни. История пациента вызвала широкий общественный резонанс и вновь подняла вопрос о врачебных ошибках, передаёт Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az .

Фото pixabay.com

В Великобритании мужчина в течение семи лет проходил лечение от смертельного заболевания, которого у него в действительности не было. За это время пациент перенес несколько операций и серьезные медицинские процедуры, пока специалисты не выяснили, что первоначальный диагноз оказался ошибочным.

По данным зарубежных СМИ, у мужчины подозревали редкое заболевание печени — первичный склерозирующий холангит. Эта болезнь считается хронической и потенциально смертельной, поскольку вызывает воспаление и постепенное разрушение желчных протоков.

После постановки диагноза пациент оказался под постоянным медицинским наблюдением. В течение нескольких лет ему регулярно проводили обследования, инвазивные процедуры и хирургические вмешательства. Кроме того, мужчина жил с уверенностью, что страдает неизлечимой болезнью, которая может привести к тяжелым последствиям.

Ситуация изменилась только после того, как пациент обратился за дополнительной консультацией к другим специалистам. Новое обследование показало, что ранее поставленный диагноз не подтверждается, а симптомы были связаны с другим заболеванием, не представляющим смертельной угрозы.

По словам мужчины, известие об ошибке вызвало у него смешанные чувства. С одной стороны, он испытал облегчение от того, что не страдает смертельно опасной болезнью, а с другой — сильный стресс из-за потерянных лет лечения и перенесенных операций.

Отмечается, что пациенту пришлось пройти несколько эндоскопических процедур и хирургических вмешательств, которые, как выяснилось позднее, могли быть необязательными. Мужчина также рассказал, что долгое время жил в постоянном страхе за свою жизнь и будущее семьи.

История вызвала обсуждение среди медицинских специалистов и общественности. Эксперты отмечают, что подобные случаи подчеркивают важность повторной диагностики и независимого медицинского мнения при сложных и редких заболеваниях.

Врачи напоминают, что некоторые болезни могут иметь схожие симптомы и результаты анализов, из-за чего постановка точного диагноза иногда занимает длительное время. Именно поэтому в спорных случаях пациентам рекомендуют проходить дополнительные обследования и консультироваться у нескольких специалистов.

В настоящее время мужчина намерен добиваться разбирательства по факту ошибочного лечения. По информации СМИ, он уже обратился за юридической консультацией.