Рецепт окрошки, который поможет сбросить вес без вреда для здоровья

Окрошка может стать полезным блюдом для тех, кто хочет снизить вес, однако многое зависит от состава и калорийности ингредиентов. Диетологи советуют выбирать легкие продукты и избегать жирных добавок. Специалист также назвала наиболее подходящую основу для летнего супа и объяснила, как сделать блюдо максимально полезным, передаёт Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".

Фото pixabay.com

Окрошка считается одним из самых популярных летних блюд, однако не каждый вариант этого холодного супа подходит для диетического питания. По словам специалистов, при правильном подборе ингредиентов блюдо действительно может помочь в снижении веса.

Диетолог отмечает, что главным преимуществом окрошки является ее низкая калорийность при большом объеме. Благодаря этому человек быстрее ощущает сытость и дольше не испытывает чувство голода. Кроме того, блюдо помогает поддерживать водный баланс в жаркую погоду.

Наиболее подходящей основой для окрошки специалист назвала кефир с невысокой жирностью. Также допустимо использование айрана или натурального йогурта без сахара. При этом от вариантов на майонезе или жирной сметане рекомендуется отказаться, поскольку они значительно увеличивают калорийность блюда.

Особое внимание диетолог советует уделять выбору мясных ингредиентов. Вместо колбасы или жирного мяса лучше использовать отварную курицу, индейку или нежирную говядину. По словам эксперта, именно колбасные изделия чаще всего делают окрошку слишком тяжелой для организма.

Для приготовления полезной окрошки рекомендуется добавлять больше свежих овощей и зелени. Огурцы, редис, укроп, зеленый лук и петрушка содержат клетчатку, которая способствует нормальной работе пищеварения и помогает дольше сохранять чувство насыщения.

Оптимальный рецепт окрошки для худеющих:

25-30 граммов отварного мяса;

половина яйца;

половина клубня картофеля;

1 средний огурец;

2–3 редиски;

много рубленой зелени.

В среднем такая порция (300-400 грамм) содержит 380–420 килокалорий.

При этом специалист предупреждает, что даже полезная окрошка не должна становиться единственным продуктом в рационе. Для безопасного снижения веса питание должно оставаться разнообразным и сбалансированным.

Диетолог также отметила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует осторожно употреблять холодные супы и кислые молочные продукты. В подобных случаях перед изменением рациона желательно проконсультироваться с врачом.

По словам эксперта, оптимальным вариантом для похудения считается домашняя окрошка с большим количеством овощей, нежирным белком и легкой кисломолочной основой. Такой вариант блюда помогает контролировать калорийность и одновременно обеспечивает организм необходимыми