Премьер Армении пообещал безвиз с Европой и авиабилеты по 2 евро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможной скорой отмене визового режима между Арменией и Европейским союзом. Об этом он сообщил во время выступления на международном форуме Yerevan Dialogue.

По словам главы армянского правительства, переговоры с европейской стороной продолжаются, а власти страны рассчитывают добиться заметного прогресса в ближайшее время.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет безвизовый режим с Европейским союзом», — заявил Пашинян.

Премьер также отметил, что после упрощения визовых правил жители Армении смогут путешествовать по Европе значительно дешевле. В качестве примера он привел низкие цены на авиабилеты внутри Евросоюза.

«Можно будет покупать билеты по два-три евро и летать в европейские страны», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что Армения продолжает курс на расширение сотрудничества с ЕС. По его словам, взаимодействие с европейскими структурами рассматривается не только как политическое направление, но и как возможность для экономического развития страны.

Кроме того, премьер-министр отметил важность реформ внутри государства. Он заявил, что европейская интеграция требует модернизации различных сфер, включая государственное управление, судебную систему и экономику.

В последние годы отношения между Арменией и Европейским союзом заметно активизировались. Брюссель оказывает Еревану финансовую и консультативную поддержку, а также участвует в ряде совместных программ.

На фоне этих процессов власти Армении неоднократно заявляли о стремлении углублять сотрудничество с европейскими партнерами, одновременно сохраняя баланс во внешней политике страны.