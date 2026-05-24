18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.8
545.99
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.05.2026, 18:26

Премьер Армении пообещал безвиз с Европой и авиабилеты по 2 евро

Новости Мира 0 262

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна движется к отмене визового режима с Европейским союзом. По его словам, после этого армянские граждане смогут путешествовать в европейские страны значительно дешевле. Глава правительства также высказался о перспективах евроинтеграции республики, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Official site of the Prime Minister of RA
Official site of the Prime Minister of RA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможной скорой отмене визового режима между Арменией и Европейским союзом. Об этом он сообщил во время выступления на международном форуме Yerevan Dialogue.

По словам главы армянского правительства, переговоры с европейской стороной продолжаются, а власти страны рассчитывают добиться заметного прогресса в ближайшее время.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет безвизовый режим с Европейским союзом», — заявил Пашинян.

Премьер также отметил, что после упрощения визовых правил жители Армении смогут путешествовать по Европе значительно дешевле. В качестве примера он привел низкие цены на авиабилеты внутри Евросоюза.

«Можно будет покупать билеты по два-три евро и летать в европейские страны», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что Армения продолжает курс на расширение сотрудничества с ЕС. По его словам, взаимодействие с европейскими структурами рассматривается не только как политическое направление, но и как возможность для экономического развития страны.

Кроме того, премьер-министр отметил важность реформ внутри государства. Он заявил, что европейская интеграция требует модернизации различных сфер, включая государственное управление, судебную систему и экономику.

В последние годы отношения между Арменией и Европейским союзом заметно активизировались. Брюссель оказывает Еревану финансовую и консультативную поддержку, а также участвует в ряде совместных программ.

На фоне этих процессов власти Армении неоднократно заявляли о стремлении углублять сотрудничество с европейскими партнерами, одновременно сохраняя баланс во внешней политике страны.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь