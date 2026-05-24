Диетологи объяснили, как питание влияет на молодость кожи и здоровье

Специалисты в области питания рассказали, какие продукты могут негативно влиять на состояние кожи и ускорять возрастные изменения. По словам экспертов, ключевую роль играет не отдельная еда, а общий рацион и частота употребления определенных продуктов. Диетологи также перечислили продукты, способные поддерживать здоровье кожи и организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на pln-pskov.ru.

Многие люди стремятся сохранить молодость и хорошее состояние кожи как можно дольше, уделяя особое внимание питанию. Однако специалисты отмечают, что не существует продуктов, которые напрямую вызывают старение, хотя некоторые пищевые привычки действительно способны ускорять возрастные изменения.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева пояснила, что состояние кожи зависит сразу от нескольких факторов — генетики, образа жизни и общего рациона. При этом регулярное употребление определенных продуктов может усиливать процессы, связанные со старением организма.

К наиболее нежелательным продуктам специалисты относят сахар, рафинированные углеводы, алкоголь, переработанное мясо, фастфуд, полуфабрикаты и избыток соли. По словам экспертов, подобная пища провоцирует скачки уровня глюкозы, усиливает воспалительные процессы и создает дополнительную нагрузку на обмен веществ.

Диетолог отметила, что важно обращать внимание не только на конкретные продукты, но и на частоту их употребления. В частности, осторожнее советуют относиться к ультрапереработанной пище, включая крабовые палочки и сливки для кофе.

«Это типичные ультрапереработанные продукты. В крабовых палочках мало "краба", но есть крахмал, сахар, усилители вкуса и соль. В сливках для кофе часто присутствуют гидрогенизированные жиры, сиропы глюкозы и стабилизаторы. При регулярном употреблении они не дают коже ресурсов для восстановления, а усиливают метаболическую нагрузку — отсюда и "эффект старения"», — объяснила Анастасия Лебедева.

Специалист также рассказала о процессе гликирования. По ее словам, избыток сахара способствует образованию веществ, повреждающих коллаген и эластин, из-за чего кожа может терять упругость и быстрее стареть.

В то же время существуют продукты, которые помогают поддерживать здоровье кожи и организма. Среди них диетолог выделила зеленый чай, оливковое масло, рыбу, кефир, квашеную капусту, яйца и перловку.

«Зеленый чай содержит катехины — это мощные антиоксиданты. Оливковое масло — источник мононенасыщенных жиров и витамина E, поддерживает липидный барьер кожи. Рыба — источник омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление и помогают удерживать влагу», — отметила эксперт.

Кроме того, ферментированные продукты положительно влияют на микрофлору кишечника, а это также отражается на состоянии кожи. Яйца обеспечивают организм белком и биотином, а перловка помогает стабилизировать уровень сахара в крови благодаря содержанию клетчатки и микроэлементов.

По словам специалиста, для поддержания здоровья кожи и волос организму необходимы полноценный белок, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамины группы B, а также цинк, железо и селен. Важную роль играет и достаточное потребление воды.

Эксперты подчеркивают, что положительный эффект достигается только при комплексном подходе. Сохранение здоровья и молодости зависит не от одного «полезного» продукта, а от общего образа жизни и сбалансированного питания.