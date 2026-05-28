Ученые доказали, что у человека действительно есть «третий глаз»

Ученые из Великобритании и Швеции пришли к выводу, что у далеких предков человека действительно существовал своеобразный «третий глаз». Речь идет о древнем светочувствительном органе, который находился в центральной части головы и помогал организмам ориентироваться в окружающей среде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото: Shutterstock

Исследование показало, что миллионы лет назад некоторые древние существа обладали не только двумя боковыми глазами, но и дополнительной структурой, способной воспринимать свет. Со временем в ходе эволюции этот орган изменился и утратил первоначальные функции.

Как выглядел древний орган

По данным исследователей, древние беспозвоночные организмы, жившие около 500 миллионов лет назад, постепенно потеряли полноценное зрение. Многие из них обитали под землей и в темных условиях, поэтому боковые глаза перестали играть важную роль.

При этом центральный светочувствительный орган продолжал сохраняться. Ученые назвали его «срединным глазом предков». Он помогал различать свет и темноту, что было важно для выживания даже при отсутствии полноценного зрения.

Специалисты считают, что именно эта структура впоследствии стала связана с развитием шишковидной железы у позвоночных, включая человека.

Что такое шишковидная железа

Шишковидная железа известна медицине еще со времен Древней Греции. Долгое время ученые полагали, что этот орган развивался отдельно от зрительной системы. Однако новое исследование указывает на возможное общее происхождение сетчатки глаза и шишковидной железы.

Сегодня этот орган расположен глубоко внутри человеческого мозга. Несмотря на то что он уже не выполняет функции зрения, в нем сохранились особые клетки — пинеалоциты. Именно они вырабатывают мелатонин — гормон, регулирующий сон и биологические ритмы организма.

Почему шишковидная железа важна для человека

Мелатонин играет ключевую роль в работе циркадных ритмов — внутренних биологических часов человека. Благодаря этому гормону организм понимает, когда наступает ночь и время отдыха.

Ученые отмечают, что шишковидная железа влияет не только на сон. Она также связана с рядом других процессов:

работой иммунной системы;

регуляцией температуры тела;

функционированием репродуктивной системы;

эмоциональным состоянием человека.

Некоторые специалисты предполагают, что нарушения в работе этого органа могут отражаться на настроении и общем самочувствии.

У каких животных третий глаз сохранился до сих пор

Исследователи отмечают, что у некоторых современных животных подобный орган все еще можно увидеть. Один из самых известных примеров — новозеландская рептилия туатара.

У нее имеется так называемый теменной глаз, который содержит элементы, напоминающие обычный глаз — линзу и сетчатку. Однако этот орган не предназначен для формирования четкого изображения.

Его главная задача — улавливать изменения освещения и определять уровень солнечного света. Это помогает животному регулировать поведение, понимать, когда нужно согреться на солнце, а когда искать укрытие.

Как открытие меняет представления ученых

Авторы исследования считают, что результаты работы позволяют по-новому взглянуть на эволюцию органов зрения. По их мнению, сетчатка глаза и шишковидная железа могут иметь общее происхождение и развились из одной древней светочувствительной структуры.

Ученые продолжают изучать механизмы эволюции этого органа и надеются, что дальнейшие исследования помогут лучше понять, как формировались сложные системы человеческого организма.