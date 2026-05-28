Ограничения на въезд в РФ из-за лихорадки Эбола: кого они могут коснуться в первую очередь

Россия может последовать примеру западных стран и ввести временные ограничения на въезд из-за рисков распространения лихорадки Эбола. По мнению экспертов, Роспотребнадзор может пойти на упреждающие меры на фоне активизации студенческих и гуманитарных программ со странами Африканского континента, сообщает Lada.kz. 

Канадский прецедент: почему мировое сообщество бьет тревогу

Поводом для обсуждения возможных ограничений в РФ стало радикальное решение властей Канады. Накануне Оттава официально объявила о временном закрытии своих границ для граждан государств с высоким уровнем эпидемиологической опасности. В «черный список» канадского правительства попали Демократическая Республика Конго (ДРК), Уганда и Южный Судан.

Даже для собственных граждан, возвращающихся из этих регионов, Канада ввела жесткий 21-дневный карантин. Как пояснил в интервью НСН известный российский вирусолог Александр Чепурнов, Канада имеет разветвленные международные связи, и появление завозных случаев там было лишь вопросом времени. В таких условиях власти предпочли действовать на опережение, поскольку локализовать уже начавшуюся вспышку Эболы внутри страны кратно сложнее и дороже.

Главная опасность — «невидимый» инкубационный период

Основная коварность вируса Эбола, по словам специалистов, заключается в особенностях его проявления. Инкубационный период болезни в среднем составляет около семи дней (хотя в некоторых случаях может затягиваться).

«Если на границе в пункте пропуска человек чувствует себя абсолютно здоровым и у него нет повышенной температуры, это еще не гарантия того, что он не инфицирован, — подчеркивает Александр Чепурнов. — Симптомы могут проявиться уже после того, как прибывший адаптируется на новом месте».

Именно этот скрытый период делает стандартный тепловизионный контроль в аэропортах недостаточно эффективным. По мнению вирусолога, прецедент с Канадой заставит задуматься и другие государства. В частности, аналогичные санитарные меры сейчас прогнозируют в США, где традиционно высок пассажиропоток из стран Африки.

Какие риски существуют для России?

Говоря о Российской Федерации, Александр Чепурнов отметил, что на сегодняшний день основные контакты со странами Африканского рога и Центральной Африки лежат в плоскости образовательных программ. В российские вузы ежегодно приезжают тысячи африканских студентов.

В связи с этим Роспотребнадзор может пересмотреть протоколы въезда для иностранных граждан из зон риска. Эксперты не исключают, что ведомство может внедрить дополнительные меры контроля:

  • Обязательное ПЦР-тестирование по прибытии;

  • Введение изолированного карантина для студентов из определенных регионов Африки;

  • Временную приостановку выдачи виз гражданам стран, где зафиксированы активные вспышки.

«Вопрос действительно непростой. Возможно, жесткое решение Канады подтолкнет и другие государства, включая российский Роспотребнадзор, детально проанализировать риски и принять превентивные меры», — подытожил вирусолог.

На данный момент официальных заявлений от Минздрава РФ и санитарных служб о закрытии границ не поступало, однако ситуация остается на строгом контроле профильных ведомств.

