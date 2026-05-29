Жара, которой еще не было: неутешительный прогноз ученых на ближайшие 5 лет

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала тревожный прогноз: с вероятностью 86% один из ближайших пяти лет станет самым жарким в истории наблюдений, побив рекорды прошлых лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

Планета берет новый тепловой курс: прогнозы на 2026–2030 годы

Новый Бюллетень по глобальному климату, подготовленный Метеобюро Великобритании совместно с 13 ведущими мировыми институтами, указывает на неизбежное усиление глобального потепления. Согласно расчетам ученых, в период с 2026 по 2030 год среднегодовая приземная температура на планете будет на 1,3∘C — 1,9∘C выше доиндустриальных показателей (базового уровня 1850–1900 годов).

Эксперты с высокой долей вероятности (91%) заявляют, что как минимум в один из ближайших пяти лет среднемировая температура временно преодолеет критический порог потепления в 1,5∘C. Напомним, что в 2024 году этот показатель уже кратковременно достигал отметки 1,55∘C. При этом вероятность того, что среднее значение за весь пятилетний период (2026–2030 гг.) окажется выше доиндустриального уровня на 1,5∘C, составляет 75%. В то же время сценарий, при котором планета раскалится более чем на 2∘C в какой-либо отдельный год, метеорологи считают крайне маловероятным (менее 1%).

Фактор Эль-Ниньо: почему 2027 год может стать аномальным

Одним из главных драйверов грядущего потепления станет климатический феномен Эль-Ниньо — естественное потепление центральной тропической части Тихого океана (регион Ниньо 3.4). По прогнозам исследователей, тенденция к развитию этого явления отчетливо проявится в 2027 и 2028 годах.

Мнение эксперта: «На конец 2026 года прогнозируется зарождение нового цикла Эль-Ниньо. Данный фактор существенно повышает риски того, что следующий за ним 2027 год обновит исторический максимум глобальной температуры», — отмечает ведущий автор доклада, доктор Леон Хермансон.

Ученые подчеркивают: временные температурные скачки выше 1,5∘C не означают провал Парижского соглашения по климату. Закрепленные в нем цели рассчитываются на основе долгосрочных климатических трендов (обычно за 20-летний период). Однако подобные краткосрочные аномалии будут происходить все чаще по мере приближения базовой температуры Земли к критической черте.

Арктический кризис и таяние льдов

Наиболее драматические изменения климата разворачиваются в полярных регионах. В докладе ВМО отмечается, что в течение следующих пяти зим в Северном полушарии температура в Арктике превысит средние показатели 1991–2020 годов сразу на 2,8∘C. Это в 3,5 раза быстрее и сильнее, чем динамика потепления в среднем по больнице на всей планете.

Такой экстремальный перегрев приведет к дальнейшей деградации ледяного покрова. В среднесрочной перспективе (до 2035 года) прогнозируется стремительное сокращение концентрации морского льда в стратегически важных акваториях:

Баренцевом море;

Беринговом море;

Охотском море.

Погодные аномалии: где ждать засуху, а где наводнения

Глобальное изменение климата повлечет за собой перераспределение осадков по всему земному шару, усиливая контраст между сухими и влажными регионами. В период с 2026 по 2030 год метеорологи ожидают следующие изменения:

Избыток влаги (май – сентябрь): обильные осадки и влажные аномалии прогнозируются в Сахеле (Африка), Северной Европе, на Аляске, в Сибири, а также в высоких широтах Северного полушария в зимний период.

Дефицит влаги и засуха: субтропические регионы, особенно в Южном полушарии, столкнутся с нехваткой дождей. Сильные сухие аномалии ожидаются над лесами Амазонки.

Отдельное внимание в докладе уделено Юго-Восточной Европе. После затяжного засушливого периода, сменившего многолетнюю фазу дождей, регион в 2026–2030 годах может вновь столкнуться с аномально высоким уровнем зимних осадков, хотя точность региональных прогнозов для этой зоны пока остается дискуссионной.

Данный бюллетень ВМО служит официальным стратегическим руководством для национальных гидрометеорологических служб и региональных климатических центров для адаптации инфраструктуры к грядущим погодным вызовам.