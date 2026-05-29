29.05.2026, 14:29

Новый скандал в Варшаве: Польша готовится лишить Зеленского высшего государственного ордена

Новости Мира 0 542

Президент Польши Кароль Навроцкий официально выступил с инициативой об отзыве у украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей и старейшей награды республики. Поводом для жесткого политического жеста стало присвоение одному из подразделений ВСУ имени исторических деятелей, которых в Варшаве считают причастными к геноциду, сообщает Lada.kz со ссылкой на Onet.

Фото: Brian Snyder/Reuters
Капитула ордена соберется в начале июня

Вопрос о лишении украинского президента главной польской регалии будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Глава польского государства Кароль Навроцкий сообщил, что уже направил официальное предложение в соответствующее ведомство.

«Я очень серьезно отнесся к предложению депутатов. Ближайшее заседание капитулы ордена Белого орла состоится уже 8 июня. Я предложил, чтобы одним из ключевых пунктов повестки дня стал отзыв этой награды у Владимира Зеленского», — заявил Навроцкий.

Инициатива изначально исходила от польских парламентариев, возмущенных последними решениями официального Киева в сфере исторической памяти. Руководство Польши солидаризировалось с мнением законодателей, посчитав действия Украины демонстративным пренебрежением к чувствам польского народа.

Исторический контекст: Из-за чего разгорелся конфликт

Отношения между Киевом и Варшавой, несмотря на тесное военное и экономическое сотрудничество, регулярно спотыкаются о вопросы общей истории. Нынешний виток эскалации спровоцировало решение Владимира Зеленского присвоить одному из элитных подразделений Сил специальных операций (ССО) Украины почетного наименования «имени Героев УПА»*.

Украинская повстанческая армия (УПА — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в Польше воспринимается исключительно в негативном ключе. Польская историография и официальные лица возлагают на боевиков этой организации прямую ответственность за Волынскую резню — массовые этнические чистки 1943–1944 годов. В ходе тех событий на территории Волыни, оккупированной гитлеровскими войсками, были жестоко уничтожены десятки тысяч мирных польских граждан, а также проживавшие там евреи и русские. Основным символом, ассоциирующимся с этим движением, до сих пор остается радикальный красно-черный флаг, появление которого на официальных мероприятиях в Киеве неизменно вызывает протесты в Варшаве.

От безусловной поддержки до глубоких обид

Орден Белого орла, который сейчас оказался в центре дипломатического скандала, Владимир Зеленский получил относительно недавно — весной 2023 года. Тогдашний польский лидер Анджей Дуда торжественно вручил его украинскому коллеге во время его официального визита в Варшаву. Орден вручался с формулировкой «за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, а также за непоколебимость в защите прав человека».

Однако за прошедшие годы тональность диалога между соседями кардинально изменилась:

  • Экономические споры: Острые конфликты из-за транзита украинского зерна и блокировки польскими дальнобойщиками пограничных переходов существенно охладили прежнее «политическое братство».

  • Политические обвинения: Ранее в польском экспертном сообществе и прессе Зеленского уже неоднократно обвиняли в «сознательном оскорблении Польши» из-за нежелания идти на уступки в вопросах эксгумации жертв Волынской резни.

Если 8 июня капитула ордена удовлетворит запрос Кароля Навроцкого, это станет беспрецедентным прецедентом в современной истории польско-украинских отношений, символизирующим глубокий кризис доверия между Варшавой и Киевом.

