Вне конкуренции и возраста: назван самый стильный мужчина 2026 года

Фото: Marco Bello / Reuters

Британцы сделали свой выбор: масштабный опрос National Express

Новый виток обсуждения мужских трендов спровоцировало масштабное исследование, проведенное британским транспортным перевозчиком National Express. В ходе социологического опроса, результаты которого публикует авторитетное издание Oxford Mail, эксперты изучили модные предпочтения двух тысяч респондентов.

По итогам подсчета голосов первое место безоговорочно досталось 51-летнему Дэвиду Бекхэму. Несмотря на завершение спортивной карьеры много лет назад, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрида» продолжает диктовать тренды. Его безупречные классические костюмы-тройки, умение носить стиль casual и постоянные эксперименты со стрижками до сих пор служат ориентиром для миллионов мужчин по всему миру.

Джентльмены и бунтари: кто вошел в тройку лидеров?

Борьба за верхние строчки модного чарта развернулась между представителями совершенно разных поколений и стилистических направлений:

Серебро рейтинга (2 место): Досталось британскому актеру Идрису Эльбе . Звезда сериала «Лютер» и главный претендент на роль нового Джеймса Бонда прошлых лет покорил респондентов своей брутальной элегантностью, умением сочетать высокую моду с уличным стилем и идеальной посадкой смокингов на ковровых дорожках.

Бронза рейтинга (3 место): Замкнул топ-3 эпатажный певец и актер Гарри Стайлс. Музыкант известен своей смелостью, размытием гендерных границ в моде и любовью к эстетике 1970-х годов. Его неповторимый стиль, включающий яркие принты, вельвет и необычные аксессуары, был отдельно отмечен большинством опрашиваемых.

Главные модники планеты: места с 4 по 10

Сразу за тройкой лидеров расположились молодые звезды Голливуда, культовые музыканты и топовые спортсмены, каждый из которых представляет уникальное видение современного мужского гардероба.

Молодая кровь Голливуда и короли стритвира

Четвертую строчку занял любимец зумеров и звезда франшизы «Человек-паук» Том Холланд, чей стиль эволюционировал от подростковых худи до кастомных костюмов от Prada. За ним на пятой и шестой позициях расположились семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, известный своими авангардными и смелыми образами на паддоках, и канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, удерживающий статус короля оверсайза и расслабленного калифорнийского стиля.

Кто замкнул престижный список?

В десятку лучших, по мнению участников опроса, также вошли:

Педро Паскаль — главный «папа Голливуда», сделавший трендом легкую небрежность и яркие кардиганы;

Фаррелл Уильямс — креативный директор мужской линии Louis Vuitton, чье влияние на индустрию сложно переоценить;

Тимоти Шаламе — звезда «Дюны», регулярно удивляющий модных критиков смелыми аутфитами с открытой спиной и кожаными брюками;

Джек Грилиш — полузащитник «Манчестер Сити», амбассадор бренда Gucci и второй представитель футбольного мира в данном рейтинге.