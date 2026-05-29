Вне конкуренции и возраста: назван самый стильный мужчина 2026 года

Легендарный экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм вновь подтвердил свой статус главной иконы мужской моды, официально возглавив престижный модный рейтинг 2026 года, сообщает Lada.kz.
Новый виток обсуждения мужских трендов спровоцировало масштабное исследование, проведенное британским транспортным перевозчиком National Express. В ходе социологического опроса, результаты которого публикует авторитетное издание Oxford Mail, эксперты изучили модные предпочтения двух тысяч респондентов.
По итогам подсчета голосов первое место безоговорочно досталось 51-летнему Дэвиду Бекхэму. Несмотря на завершение спортивной карьеры много лет назад, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрида» продолжает диктовать тренды. Его безупречные классические костюмы-тройки, умение носить стиль casual и постоянные эксперименты со стрижками до сих пор служат ориентиром для миллионов мужчин по всему миру.
Борьба за верхние строчки модного чарта развернулась между представителями совершенно разных поколений и стилистических направлений:
Серебро рейтинга (2 место): Досталось британскому актеру Идрису Эльбе. Звезда сериала «Лютер» и главный претендент на роль нового Джеймса Бонда прошлых лет покорил респондентов своей брутальной элегантностью, умением сочетать высокую моду с уличным стилем и идеальной посадкой смокингов на ковровых дорожках.
Бронза рейтинга (3 место): Замкнул топ-3 эпатажный певец и актер Гарри Стайлс. Музыкант известен своей смелостью, размытием гендерных границ в моде и любовью к эстетике 1970-х годов. Его неповторимый стиль, включающий яркие принты, вельвет и необычные аксессуары, был отдельно отмечен большинством опрашиваемых.
Сразу за тройкой лидеров расположились молодые звезды Голливуда, культовые музыканты и топовые спортсмены, каждый из которых представляет уникальное видение современного мужского гардероба.
Четвертую строчку занял любимец зумеров и звезда франшизы «Человек-паук» Том Холланд, чей стиль эволюционировал от подростковых худи до кастомных костюмов от Prada. За ним на пятой и шестой позициях расположились семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, известный своими авангардными и смелыми образами на паддоках, и канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, удерживающий статус короля оверсайза и расслабленного калифорнийского стиля.
В десятку лучших, по мнению участников опроса, также вошли:
Педро Паскаль — главный «папа Голливуда», сделавший трендом легкую небрежность и яркие кардиганы;
Фаррелл Уильямс — креативный директор мужской линии Louis Vuitton, чье влияние на индустрию сложно переоценить;
Тимоти Шаламе — звезда «Дюны», регулярно удивляющий модных критиков смелыми аутфитами с открытой спиной и кожаными брюками;
Джек Грилиш — полузащитник «Манчестер Сити», амбассадор бренда Gucci и второй представитель футбольного мира в данном рейтинге.
Примечание экспертов: Данный опрос наглядно демонстрирует, что в 2026 году мужская мода окончательно избавилась от строгих рамок. В одном списке гармонично уживаются как приверженцы строгой английской классики в лице Бекхэма, так и адепты новой фэшн-революции вроде Стайлса и Уильямса.
