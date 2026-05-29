29.05.2026, 15:51

Вне конкуренции и возраста: назван самый стильный мужчина 2026 года

Новости Мира 0 604

Легендарный экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм вновь подтвердил свой статус главной иконы мужской моды, официально возглавив престижный модный рейтинг 2026 года, сообщает Lada.kz. 

Фото: Marco Bello / Reuters

Британцы сделали свой выбор: масштабный опрос National Express

Новый виток обсуждения мужских трендов спровоцировало масштабное исследование, проведенное британским транспортным перевозчиком National Express. В ходе социологического опроса, результаты которого публикует авторитетное издание Oxford Mail, эксперты изучили модные предпочтения двух тысяч респондентов.

По итогам подсчета голосов первое место безоговорочно досталось 51-летнему Дэвиду Бекхэму. Несмотря на завершение спортивной карьеры много лет назад, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрида» продолжает диктовать тренды. Его безупречные классические костюмы-тройки, умение носить стиль casual и постоянные эксперименты со стрижками до сих пор служат ориентиром для миллионов мужчин по всему миру.

Джентльмены и бунтари: кто вошел в тройку лидеров?

Борьба за верхние строчки модного чарта развернулась между представителями совершенно разных поколений и стилистических направлений:

  • Серебро рейтинга (2 место): Досталось британскому актеру Идрису Эльбе. Звезда сериала «Лютер» и главный претендент на роль нового Джеймса Бонда прошлых лет покорил респондентов своей брутальной элегантностью, умением сочетать высокую моду с уличным стилем и идеальной посадкой смокингов на ковровых дорожках.

  • Бронза рейтинга (3 место): Замкнул топ-3 эпатажный певец и актер Гарри Стайлс. Музыкант известен своей смелостью, размытием гендерных границ в моде и любовью к эстетике 1970-х годов. Его неповторимый стиль, включающий яркие принты, вельвет и необычные аксессуары, был отдельно отмечен большинством опрашиваемых.

Главные модники планеты: места с 4 по 10

Сразу за тройкой лидеров расположились молодые звезды Голливуда, культовые музыканты и топовые спортсмены, каждый из которых представляет уникальное видение современного мужского гардероба.

Молодая кровь Голливуда и короли стритвира

Четвертую строчку занял любимец зумеров и звезда франшизы «Человек-паук» Том Холланд, чей стиль эволюционировал от подростковых худи до кастомных костюмов от Prada. За ним на пятой и шестой позициях расположились семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, известный своими авангардными и смелыми образами на паддоках, и канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, удерживающий статус короля оверсайза и расслабленного калифорнийского стиля.

Кто замкнул престижный список?

В десятку лучших, по мнению участников опроса, также вошли:

  • Педро Паскаль — главный «папа Голливуда», сделавший трендом легкую небрежность и яркие кардиганы;

  • Фаррелл Уильямс — креативный директор мужской линии Louis Vuitton, чье влияние на индустрию сложно переоценить;

  • Тимоти Шаламе — звезда «Дюны», регулярно удивляющий модных критиков смелыми аутфитами с открытой спиной и кожаными брюками;

  • Джек Грилиш — полузащитник «Манчестер Сити», амбассадор бренда Gucci и второй представитель футбольного мира в данном рейтинге.

Примечание экспертов: Данный опрос наглядно демонстрирует, что в 2026 году мужская мода окончательно избавилась от строгих рамок. В одном списке гармонично уживаются как приверженцы строгой английской классики в лице Бекхэма, так и адепты новой фэшн-революции вроде Стайлса и Уильямса.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь