Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.05.2026, 17:08

Таисию Повалий приговорили к 12 годам лишения свободы на Украине

Новости Мира

Украинскую певицу Таисию Повалий заочно осудили в Виннице. Суд назначил артистке 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Суд вынес заочный приговор

Как сообщают украинские СМИ, решение было принято Винницким городским судом. Артистку признали виновной по делу, связанному с коллаборационной деятельностью и поддержкой специальной военной операции России на территории Украины.

Судебное разбирательство проходило в заочном формате. По данным прессы, помимо тюремного срока, суд постановил полностью конфисковать имущество певицы в пользу государства.

Певице также запретили занимать должности

Кроме основного наказания, суд назначил Таисии Повалий дополнительное ограничение. Согласно решению суда, ей запрещено занимать определенные должности в течение 15 лет.

Официальные представители артистки публично решение суда пока не комментировали.

Повалий ранее оказалась в центре общественного внимания

После начала конфликта между Россией и Украиной имя Таисии Повалий неоднократно становилось предметом обсуждений в украинских СМИ и соцсетях. Артистку критиковали из-за ее публичной позиции и выступлений в России.

Певица родилась на территории Украины и долгое время имела звание народной артистки Украины. Также ей было присвоено звание народной артистки Ингушетии.

