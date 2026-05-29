Таисию Повалий приговорили к 12 годам лишения свободы на Украине

Украинскую певицу Таисию Повалий заочно осудили в Виннице. Суд назначил артистке 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Как сообщают украинские СМИ, решение было принято Винницким городским судом. Артистку признали виновной по делу, связанному с коллаборационной деятельностью и поддержкой специальной военной операции России на территории Украины.
Судебное разбирательство проходило в заочном формате. По данным прессы, помимо тюремного срока, суд постановил полностью конфисковать имущество певицы в пользу государства.
Кроме основного наказания, суд назначил Таисии Повалий дополнительное ограничение. Согласно решению суда, ей запрещено занимать определенные должности в течение 15 лет.
Официальные представители артистки публично решение суда пока не комментировали.
После начала конфликта между Россией и Украиной имя Таисии Повалий неоднократно становилось предметом обсуждений в украинских СМИ и соцсетях. Артистку критиковали из-за ее публичной позиции и выступлений в России.
Певица родилась на территории Украины и долгое время имела звание народной артистки Украины. Также ей было присвоено звание народной артистки Ингушетии.
