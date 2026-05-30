18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 19:15

Врач показал 3-секундный тест на руке, который убережет сердечников от тромбов в жару

Новости Мира 0 627

Летний зной заставляет нас пить больше, но для людей с заболеваниями сердца стандартные питьевые нормы могут стать смертельной ловушкой. Врач Федор Евдокимов объяснил, как самостоятельно и безопасно определить скрытый дефицит влаги в организме, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Тонкая грань: почему для сердечников опасен и избыток, и дефицит воды

При хронической сердечной недостаточности (ХСН) и других патологиях сердечно-сосудистой системы контроль водного баланса становится вопросом выживания. Как отмечает эксперт, избыток жидкости перегружает большой и малый круги кровообращения, провоцируя отеки и одышку.

Однако попытки жестко ограничить себя в питье в жаркую погоду приводят к зеркальной проблеме — «сердечному обезвоживанию».

«Не менее опасна ситуация, когда жидкости в клетках и сосудах недостаточно. Обезвоживание приводит к резкому сгущению крови, ухудшению ее текучести и, как следствие, к повышенному риску тромбообразования со всеми вытекающими критическими последствиями для жизни», — предупреждает Федор Евдокимов.

Почему «жажда» — обманчивый симптом для людей с болезнями сердца

Казалось бы, самым очевидным сигналом дефицита влаги является субъективное чувство жажды. Но в случае с кардиологическими пациентами этот ориентир часто дает сбой.

Дело в том, что люди с сердечными патологиями на постоянной основе принимают диуретики (мочегонные препараты). Эти лекарства форсируют выведение жидкости из организма, что само по себе вызывает сухость во рту и желание попить. В результате пациент может испытывать сильную жажду, не связанную напрямую с перегревом или реальным системным обезвоживанием. Ориентироваться только на это ощущение медики не рекомендуют.

Инструкция: как проверить уровень обезвоживания по коже на предплечье

Наиболее универсальным, научно обоснованным и при этом доступным методом самодиагностики врач называет проверку тургора (упругости) кожи. Провести этот простой тест может любой человек в домашних условиях всего за несколько секунд.

Как правильно выполнить экспресс-тест:

  1. Вытяните руку и выберите зону на предплечье.

  2. Аккуратно возьмите кожу большим и указательным пальцами, нежно собрав ее в небольшую складку. Обойдитесь без грубых усилий, чтобы не травмировать ткани.

  3. Подержите секунду и отпустите.

Оценка результатов:

  • Норма: Если после разжимания пальцев кожа мгновенно разглаживается, возвращаясь в исходное состояние — водный баланс в порядке.

  • Опасность: Если складка остается на месте или расправляется слишком медленно, неохотно — это прямой маркер того, что в организме уже началось обезвоживание. Тканям критически не хватает влаги.

Главное правило питьевого режима летом

Врач подчеркивает: единого стандарта потребления воды для людей с больным сердцем не существует. Из-за обилия сопутствующих факторов (стадия заболевания, специфика принимаемых препаратов, вес и возраст) питьевой режим должен подбираться исключительно в индивидуальном порядке.

Если летний зной застал вас врасплох, а тест на тургор кожи показывает неутешительные результаты, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к своему лечащему врачу, участковому терапевту или кардиологу для точной корректировки суточного объема жидкости и дозировки принимаемых лекарств.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь