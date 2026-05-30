Врач показал 3-секундный тест на руке, который убережет сердечников от тромбов в жару

Летний зной заставляет нас пить больше, но для людей с заболеваниями сердца стандартные питьевые нормы могут стать смертельной ловушкой. Врач Федор Евдокимов объяснил, как самостоятельно и безопасно определить скрытый дефицит влаги в организме, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Тонкая грань: почему для сердечников опасен и избыток, и дефицит воды

При хронической сердечной недостаточности (ХСН) и других патологиях сердечно-сосудистой системы контроль водного баланса становится вопросом выживания. Как отмечает эксперт, избыток жидкости перегружает большой и малый круги кровообращения, провоцируя отеки и одышку.

Однако попытки жестко ограничить себя в питье в жаркую погоду приводят к зеркальной проблеме — «сердечному обезвоживанию».

«Не менее опасна ситуация, когда жидкости в клетках и сосудах недостаточно. Обезвоживание приводит к резкому сгущению крови, ухудшению ее текучести и, как следствие, к повышенному риску тромбообразования со всеми вытекающими критическими последствиями для жизни», — предупреждает Федор Евдокимов.

Почему «жажда» — обманчивый симптом для людей с болезнями сердца

Казалось бы, самым очевидным сигналом дефицита влаги является субъективное чувство жажды. Но в случае с кардиологическими пациентами этот ориентир часто дает сбой.

Дело в том, что люди с сердечными патологиями на постоянной основе принимают диуретики (мочегонные препараты). Эти лекарства форсируют выведение жидкости из организма, что само по себе вызывает сухость во рту и желание попить. В результате пациент может испытывать сильную жажду, не связанную напрямую с перегревом или реальным системным обезвоживанием. Ориентироваться только на это ощущение медики не рекомендуют.

Инструкция: как проверить уровень обезвоживания по коже на предплечье

Наиболее универсальным, научно обоснованным и при этом доступным методом самодиагностики врач называет проверку тургора (упругости) кожи. Провести этот простой тест может любой человек в домашних условиях всего за несколько секунд.

Как правильно выполнить экспресс-тест:

Вытяните руку и выберите зону на предплечье. Аккуратно возьмите кожу большим и указательным пальцами, нежно собрав ее в небольшую складку. Обойдитесь без грубых усилий, чтобы не травмировать ткани. Подержите секунду и отпустите.

Оценка результатов:

Норма: Если после разжимания пальцев кожа мгновенно разглаживается, возвращаясь в исходное состояние — водный баланс в порядке.

Опасность: Если складка остается на месте или расправляется слишком медленно, неохотно — это прямой маркер того, что в организме уже началось обезвоживание. Тканям критически не хватает влаги.

Главное правило питьевого режима летом

Врач подчеркивает: единого стандарта потребления воды для людей с больным сердцем не существует. Из-за обилия сопутствующих факторов (стадия заболевания, специфика принимаемых препаратов, вес и возраст) питьевой режим должен подбираться исключительно в индивидуальном порядке.

Если летний зной застал вас врасплох, а тест на тургор кожи показывает неутешительные результаты, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к своему лечащему врачу, участковому терапевту или кардиологу для точной корректировки суточного объема жидкости и дозировки принимаемых лекарств.