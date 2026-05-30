18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 20:24

Святая Троица 2026: дата, история и традиции церковного праздника в мае 2026

Новости Мира 0 530

В конце весны православный мир отмечает Пятидесятницу — один из двенадцати главных церковных праздников. В 2026 году Святая Троица выпадает на 31 мая, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Фото © ТАСС / Олег Варов
Фото © ТАСС / Олег Варов

В чем духовный смысл Пятидесятницы?

Праздник Троицы не имеет фиксированной даты в календаре, так как напрямую зависит от празднования Пасхи и отмечается ровно на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

Происхождение второго названия — Пятидесятница — уходит корнями в библейские события, описанные в книге Деяний апостольских. Согласно Новому Завету, на десятый день после Вознесения Господня (и на 50-й после Пасхи) одиннадцать ближайших учеников Христа и Дева Мария собрались в Сионской горнице в Иерусалиме для совместной молитвы.

В третий час дня послышался страшный небесный гул, напоминающий шквалистый ветер, а над головами присутствующих возникли языки пламени. Это было видимое сошествие Святого Духа — третьего Лица Единого Бога. С этого мгновения апостолы чудесным образом обрели дар говорить на иностранных наречиях, которых ранее не знали. Сила Духа Святого преобразила обычных рыбаков в бесстрашных проповедников, которые отправились нести христианскую весть по всему миру. Именно поэтому богословы называют Пятидесятницу днем рождения Христианской церкви.

Особенности богослужения: почему священники облачаются в зеленое

Служба на Троицу — одна из самых красивых и торжественных в литургическом году. У нее есть важные визуальные и молитвенные отличия:

  • Изумрудное убранство: Храмы изнутри щедро украшают молодыми ветвями берез, дубов, кленов и свежескошенной луговой травой. Зелень в христианской традиции символизирует обновление, торжество вечной жизни и расцвет человеческой души под воздействием божественной благодати.

  • Зеленые ризы: Священнослужители ведут службу в облачениях зеленого цвета. Этот оттенок олицетворяет животворящую силу Святого Духа.

  • Коленопреклонённые молитвы: Сразу после праздничной Литургии совершается Великая вечерня. На ней впервые после сорокадневного пасхального периода верующие встают на колени. Свод уникальных коленопреклонённых молитв, составленный еще в IV веке Василием Великим, включает три глубоких прошения: о прощении грехов живых, о ниспослании Духа Святого для укрепления веры и об упокоении душ всех прежде усопших христиан.

Важно помнить: Поминовение усопших родственников Церковь призывает совершать накануне праздника — в Троицкую родительскую субботу (30 мая 2026 года). Это особый день вселенской молитвы, когда поминают даже тех, кто умер без церковного погребения. В сам день Троицы идти на кладбище не принято: это время ликования и радости, а не скорби.

Что можно и чего нельзя делать 31 мая: церковные правила и народные суеверия

Христианские традиции праздника

В день Пятидесятницы верующим рекомендуется отложить суету и посетить храм. На службу принято приходить с букетами из трав и полевых цветов — после освящения их приносят домой и хранят за иконами как символ благословения.

Поскольку Троица — великий праздник, строгий пост в этот день отменяется. Принято накрывать пышный стол для семейного обеда. Старинная славянская традиция — выпекать праздничный каравай, которым обязательно делились с соседями, путниками и нуждающимися.

Церковные запреты

Церковный устав не содержит категорических табу на повседневные дела, если они не заменяют собой молитву, однако благочестивая практика налагает определенные ограничения:

  • Тяжелый физический труд: Работу в саду, огороде и генеральную уборку лучше перенести на другие дни. Исключение делается только для неотложных обязанностей (уход за больными, непрерывное производство).

  • Ссоры и злоба: Запрещены конфликты, сквернословие и проявление агрессии.

  • Венчания: В день Троицы, как и во все двунадесятые праздники, таинство брака в храмах не совершается (при этом регистрировать брак в органах ЗАГС не запрещено).

Языческие суеверия, которые отвергает Церковь

За долгие века христианские обычаи тесно переплелись с дохристианским фольклором, породив множество мифов, к которым духовенство призывает относиться скептически:

  1. Запрет на купание: В народе верили, что на «зеленые святки» активизируются русалки, способные утянуть человека на дно. Православная церковь считает это чистым суеверием — купаться на Троицу можно.

  2. Страх перед лесом: Поверье о том, что в чащу нельзя ходить из-за разгула леших, не имеет никакого отношения к вере.

  3. Запрет на шитье и стирку: Сами по себе рукоделие или стирка не являются грехом, если они не вытесняют духовную составляющую праздничного дня.

Духовные подарки на Троицу: что преподнести близким

Если вы хотите поздравить родных со смыслом, обратите внимание на подарки, отражающие суть праздника:

  • Святые образы: Каноническая икона «Ветхозаветная Троица» (в стиле Андрея Рублева) или образ «Сошествие Святого Духа на апостолов» станут ценным подарком для любого верующего.

  • Зеленый букет: Композиция из веточек березы, полевых ромашек, васильков и ароматных трав.

  • Полезная литература: Книги духовного содержания, качественное издание Нового Завета или подарочный молитвослов.

  • Уютные мелочи: Натуральные восковые свечи, праздничная скатерть или красивая ваза для освященных в храме ветвей.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь