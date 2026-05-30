Новости Актау и Мангыстау
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.05.2026, 12:25

Эти вещи нельзя оставлять на балконе летом: предупреждение эксперта

Новости Мира 0 370

Высокие температуры и прямые солнечные лучи могут повредить технику, аккумуляторы и бытовую химию, а в некоторых случаях даже стать причиной возгорания, передает Lada.kz со ссылкой на RT.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Жара на балконе может представлять опасность

Как рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков, в летний период некоторые предметы не рекомендуется хранить на балконах, особенно если они находятся под воздействием прямых солнечных лучей.

По словам специалиста, металлические изделия, предметы из темного пластика, стекла, а также герметичные корпуса способны нагреваться значительно сильнее окружающего воздуха. В результате температура внутри таких предметов может достигать опасных значений.

Какие устройства лучше не оставлять на солнце

Эксперт предупредил, что в жаркую погоду на балконе не стоит хранить устройства с литий-ионными аккумуляторами. Речь идет о пауэрбанках, ноутбуках, электросамокатах, шуруповертах, старых мобильных телефонах и аккумуляторных батареях.

Он пояснил, что при перегреве внутри аккумуляторов ускоряются химические процессы и повышается давление. Это может привести к повреждению элементов питания. В отдельных случаях возрастает риск теплового разгона, возгорания и последующего распространения огня.

Перегрев опасен и для бытовой электроники

Негативное влияние высоких температур распространяется и на другую электронику. В частности, речь идет о роутерах, зарядных станциях, удлинителях, колонках и других устройствах, рассчитанных на эксплуатацию в определенном температурном диапазоне.

Как отметил Буряков, перегрев способен ухудшить теплоотвод и изменить свойства изоляционных материалов. Из-за этого техника может работать нестабильно, а также стать источником локального перегрева или искрения.

Какие вещества нельзя хранить на балконе летом

Отдельное внимание специалист уделил легковоспламеняющимся веществам. По его словам, в жаркую погоду не рекомендуется оставлять на балконе аэрозольные баллоны, монтажную пену, бензин для садовой техники, ацетон, растворители и другие горючие материалы.

При повышении температуры давление внутри герметичных емкостей увеличивается. Это может привести к повреждению тары, ее разгерметизации и выделению горючих паров, что создает дополнительную опасность.

Солнце сокращает срок службы пластика

Эксперт также отметил, что длительное воздействие высокой температуры и ультрафиолетового излучения ухудшает характеристики многих материалов и сокращает срок их эксплуатации.

Особенно уязвимыми являются пластиковые канистры, контейнеры и упаковка с бытовой химией. Под воздействием солнечных лучей пластик постепенно теряет прочность, становится более хрупким и хуже переносит механические нагрузки.

В случае повреждения такой упаковки химические вещества могут испаряться быстрее, особенно если балкон является замкнутым пространством, что может негативно сказаться на безопасности и качестве воздуха.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

