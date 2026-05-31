31.05.2026, 14:29

Как выбрать вкусную клубнику и черешню: советы специалистов

Новости Мира

Эксперты рассказали, на какие признаки стоит обращать внимание при покупке клубники и черешни, чтобы выбрать качественные и безопасные ягоды, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay

Специалисты в области санитарно-эпидемиологического контроля дали рекомендации по выбору клубники и черешни в сезон их активной продажи. Эксперты советуют уделять внимание не только внешнему виду ягод, но и условиям их реализации.

Где лучше покупать ягоды

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют приобретать клубнику и черешню только в официальных местах торговли. У продавцов должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также сведения о происхождении ягод и условиях их выращивания.

На что обратить внимание при выборе клубники

При покупке клубники следует внимательно оценить ее внешний вид и состояние.

Качественная ягода должна быть сухой, иметь насыщенный аромат и равномерную ярко-красную окраску. На поверхности не должно быть признаков порчи, плесени, гнили или механических повреждений.

Признаки хорошей черешни

Выбирая черешню, специалисты советуют обращать внимание на целостность кожицы. Она должна быть чистой, гладкой и иметь характерный глянцевый блеск.

Предпочтение стоит отдавать плотным и упругим ягодам. Слишком мягкие плоды могут оказаться перезревшими или начать портиться.

Клубника должна быть сухой, без признаков гниения или плесени, цвет – однородный, насыщенный (ярко‑красный), без белых или зеленых пятен. Поверхность ягоды должна быть гладкой, упругой, блестящей, без вмятин и повреждений. Помните, что зеленые листики вокруг ягоды – это признак свежести. У спелой клубники также должен быть ярко выраженный, насыщенный, характерный ягодный аромат. Лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера – это значит, что партия одного сорта, - сообщили в Роспотреблнадзоре.

Немаловажную роль играет и состояние плодоножки. Зеленый и эластичный черешок свидетельствует о свежести продукции. Если плодоножка отсутствует, возрастает риск попадания загрязнений и микроорганизмов в место крепления ягоды. Потемневшие или высохшие черешки могут указывать на длительное хранение либо перезрелость плодов.

Когда наступает пик сезона

По словам специалистов, наиболее благоприятный период для покупки клубники и черешни приходится примерно на время с конца июня до середины июля. Именно в этот период на рынке чаще всего представлена наиболее свежая продукция.

Как правильно мыть ягоды

Эксперты напоминают, что клубника и черешня относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому покупать их в больших объемах впрок не рекомендуется.

Перед употреблением ягоды необходимо перебрать и тщательно промыть под проточной водой, используя дуршлаг. При этом не рекомендуется применять горячую воду или моющие средства, поскольку это может негативно повлиять на качество продукта.

