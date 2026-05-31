Как выбрать вкусную клубнику и черешню: советы специалистов

Эксперты рассказали, на какие признаки стоит обращать внимание при покупке клубники и черешни, чтобы выбрать качественные и безопасные ягоды, передает Lada.kz.
Специалисты в области санитарно-эпидемиологического контроля дали рекомендации по выбору клубники и черешни в сезон их активной продажи. Эксперты советуют уделять внимание не только внешнему виду ягод, но и условиям их реализации.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют приобретать клубнику и черешню только в официальных местах торговли. У продавцов должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также сведения о происхождении ягод и условиях их выращивания.
При покупке клубники следует внимательно оценить ее внешний вид и состояние.
Качественная ягода должна быть сухой, иметь насыщенный аромат и равномерную ярко-красную окраску. На поверхности не должно быть признаков порчи, плесени, гнили или механических повреждений.
Выбирая черешню, специалисты советуют обращать внимание на целостность кожицы. Она должна быть чистой, гладкой и иметь характерный глянцевый блеск.
Предпочтение стоит отдавать плотным и упругим ягодам. Слишком мягкие плоды могут оказаться перезревшими или начать портиться.
Клубника должна быть сухой, без признаков гниения или плесени, цвет – однородный, насыщенный (ярко‑красный), без белых или зеленых пятен. Поверхность ягоды должна быть гладкой, упругой, блестящей, без вмятин и повреждений. Помните, что зеленые листики вокруг ягоды – это признак свежести. У спелой клубники также должен быть ярко выраженный, насыщенный, характерный ягодный аромат. Лучше выбирать ягоды примерно одинакового размера – это значит, что партия одного сорта, - сообщили в Роспотреблнадзоре.
Немаловажную роль играет и состояние плодоножки. Зеленый и эластичный черешок свидетельствует о свежести продукции. Если плодоножка отсутствует, возрастает риск попадания загрязнений и микроорганизмов в место крепления ягоды. Потемневшие или высохшие черешки могут указывать на длительное хранение либо перезрелость плодов.
По словам специалистов, наиболее благоприятный период для покупки клубники и черешни приходится примерно на время с конца июня до середины июля. Именно в этот период на рынке чаще всего представлена наиболее свежая продукция.
Эксперты напоминают, что клубника и черешня относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому покупать их в больших объемах впрок не рекомендуется.
Перед употреблением ягоды необходимо перебрать и тщательно промыть под проточной водой, используя дуршлаг. При этом не рекомендуется применять горячую воду или моющие средства, поскольку это может негативно повлиять на качество продукта.
