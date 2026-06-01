Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Стала известна причина смерти балетмейстера Мариинки Любови Кунаковой

Новости Мира 0 531

Названа причина смерти народной артистки РСФСР и балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Кунаковой, которая скончалась 30 мая в возрасте 74 лет, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: (с) В. Барановский / РИА Новости

Причиной смерти стал рак, - сказал собеседник агентства.

Напомним, балетмейстера-репетитора не стало 30 мая. На момент смерти ей было 74 года.

Любовь Кунакова посвятила Мариинскому театру более 50 лет своей жизни. На сцену театра она впервые вышла в 1974 году. До 1992 года артистка являлась примой-балериной и исполняла ведущие партии в известных постановках, среди которых «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот» и другие спектакли классического репертуара.

После завершения сценической карьеры в 1997 году Любовь Алимпиевна продолжила работу в театре уже в качестве педагога-репетитора. За годы преподавательской деятельности она подготовила многих известных артистов балета. Среди ее учеников – Виктория Терешкина, Елена Евсеева, Мария Ильюшкина и другие танцовщики.

Кроме того, Кунакова принимала участие в постановке классических спектаклей Мариинского театра на сценах зарубежных городов, включая Минск, Афины, Токио и Бразилию. С 1997 по 2002 год она также преподавала классический танец в Академии русского балета имени Вагановой.

Творческому пути балерины был посвящен телефильм-концерт «Балерина Любовь Кунакова».

Заслуги артистки неоднократно отмечались государственными наградами. В 1983 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 2009 году Кунакова была награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2025 году стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

