Оппозиция вывела тысячи сторонников на улицы Еревана перед выборами

В столице Армении прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян. Акция состоялась за несколько дней до парламентских выборов и завершилась шествием по центральным улицам Еревана, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Оппозиция усиливает предвыборную кампанию

Масштабный митинг прошел в центре Еревана в рамках предвыборной кампании блока «Армения». Участники акции собрались на одной из главных площадей города, чтобы выразить поддержку оппозиционным силам накануне голосования, назначенного на 7 июня.

Лидером объединения выступает бывший глава государства Роберт Кочарян, который в ходе митинга обратился к сторонникам с критикой действующего правительства. По его словам, сохранение нынешнего политического курса может привести страну к серьезным экономическим трудностям.

Кочарян предупредил о риске экономического кризиса

В своем выступлении экс-президент заявил, что Армения может столкнуться с экономическим кризисом, если после выборов у власти останется команда премьер-министра Никол Пашинян.

Кочарян подчеркнул, что, по его мнению, страна движется по опасному пути, который уже привел к тяжелым последствиям другие государства региона. Он также высказался за проведение более взвешенной внешней политики и отказ от шагов, способных обострить отношения между мировыми центрами силы.

За баланс в отношениях с мировыми державами

Бывший президент отметил необходимость сохранения союзнических отношений с Россия, одновременно выступив за развитие конструктивного диалога с европейскими странами и США.

По словам политика, Армении следует избегать участия в геополитическом противостоянии крупных держав и сосредоточиться на защите собственных национальных интересов. Он заявил, что политика балансирования должна строиться на прагматичном подходе, а не на провоцировании международных конфликтов.

После митинга состоялось шествие

После завершения основной части мероприятия участники акции организованно прошли по центральным улицам армянской столицы. Шествие стало продолжением предвыборной кампании оппозиционного блока и продемонстрировало уровень поддержки его сторонников за несколько дней до парламентских выборов.

Предстоящие выборы в Национальное собрание Армении рассматриваются как одно из ключевых политических событий для страны. Их результаты определят дальнейший баланс сил на внутриполитической арене и могут оказать влияние на экономический и внешнеполитический курс республики.