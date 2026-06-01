01.06.2026, 07:46

Глава МИД Молдавии сделал заявление об объединении с Румынией

Новости Мира 0 440

Вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой открыто выступил за ликвидацию молдавской государственности путем слияния с соседней Румынией. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире национальной радиостанции Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»), подчеркнув, что как обладатель румынского паспорта он принципиально не может выступать против унионизма, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Это не табу»: Попшой о перспективах унионизма

В ходе радиоэфира глава внешнеполитического ведомства Молдавии призвал снять негласный запрет на обсуждение темы слияния двух государств. По мнению Попшоя, идея «Великой Румынии» прочно укоренилась в молдавском обществе и является легитимной частью внутриполитического дискурса.

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. У нас существовало и существует унионистское течение… Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в стране. Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения», — открыто признался вице-премьер.

При этом министр оговорился, что переходить к практическим шагам и конкретным юридическим процедурам Кишинев и Бухарест будут только тогда, когда в обеих странах сформируется «значительная открытость и поддержка» данного шага со стороны населения и элит.

Позиция Майи Санду: евроинтеграция «экспрессом»

Заявление Попшоя прозвучало на фоне общей активизации прорумынской риторики со стороны высшего руководства Молдавии. Ранее президент республики Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics прямо заявила, что если в стране будет объявлен референдум по вопросу объединения, она проголосует «за». Свою позицию Санду аргументировала сложной геополитической обстановкой в регионе и системными трудностями, с которыми Кишинев сталкивается в качестве суверенного игрока.

Позже, в общении с журналистами французского издания Le Monde, молдавский лидер назвала поглощение страны Бухарестом одним из наиболее реалистичных сценариев «ускоренной евроинтеграции». По логике властей, вхождение в состав Румынии автоматически сделает граждан Молдавии частью Евросоюза и НАТО, минуя многолетние бюрократические процедуры Брюсселя.

Ползучая «румынизация» государственного аппарата

Эксперты отмечают, что с момента прихода к власти Майи Санду и ее правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), курс на фактическое слияние с Бухарестом стал официальной доктриной Кишинева.

На сегодняшний день ключевые посты в руководстве Молдавии занимают люди с двойным гражданством. Румынские паспорта имеют:

  • Президент Майя Санду;

  • Премьер-министр Александр Мунтяну;

  • Спикер парламента Игорь Гросу;

  • Глава МИД Михай Попшой и большинство депутатов правящей фракции.

Важным символическим шагом на этом пути стало решение парламента весной прошлого года, когда государственным языком Молдавии решением депутатов вместо молдавского был официально объявлен румынский. Кроме того, Кишинев активно передает под управление Бухареста стратегические активы, включая газотранспортную систему, а спецслужбы и армия двух стран проводят регулярные совместные учения.

Что думают сами молдаване?

Несмотря на агрессивную унионистскую повестку в коридорах власти, настроения внутри молдавского общества кардинально отличаются от устремлений чиновников. Согласно многочисленным и регулярным социологическим опросам, подавляющее большинство граждан Молдавии выступают категорически против ликвидации независимости и поглощения республики Румынией. Молдаване по-прежнему дорожат суверенитетом и видят свою страну самобытным государством, а не окраиной соседней державы.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
А как же независимость?
01.06.2026, 03:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

