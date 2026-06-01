18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.06.2026, 13:05

Взлом архивного аккаунта Барака Обамы в Instagram шокировал США

Новости Мира 0 391

Архивный инстаграм-аккаунт 44-го президента США Барака Обамы подвергся масштабной хакерской атаке. Киберпреступники успели опубликовать серию пугающих заявлений и сгенерированных нейросетью изображений, прежде чем администрация Meta восстановила доступ к странице, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Bloomberg/Getty Images
Фото: Bloomberg/Getty Images

«Под контролем шиитов»: что появилось на странице экс-президента

Американские пользователи социальной сети Instagram оказались в замешательстве, заметив странную активность в верифицированном профиле Барака Обамы. В аккаунте, который насчитывает миллионы подписчиков, внезапно начали появляться пугающие публикации.

Самый большой резонанс вызвал пост с текстом: «Белый дом находится под контролем шиитов». Кроме того, злоумышленники загрузили несколько странных картинок, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Первыми на инцидент обратили внимание журналисты таблоида TMZ, после чего новость мгновенно подхватили мировые СМИ.

Тонкости модерации: какой именно аккаунт взломали

Как выяснилось позже, атаке подверглась не личная страница политика, которую он активно ведет сейчас, а его официальный президентский архивный профиль.

Справка: Этот аккаунт Барак Обама использовал в период своего пребывания на посту главы государства (до января 2017 года). После передачи полномочий Дональду Трампу страница была фактически «заморожена» для истории, однако сохранила огромную аудиторию и синюю галочку верификации, что и сделало её привлекательной целью для киберпреступников.

Реакция Meta и текущая ситуация

Представители технологического гиганта Meta (владеет Instagram) оперативно отреагировали на инцидент. Пресс-служба компании официально подтвердила факт несанкционированного доступа со стороны неизвестных хакеров.

  • Меры безопасности: Специалисты техподдержки оперативно заблокировали доступ злоумышленникам и вернули контроль над профилем.

  • Зачистка контента: Весь сгенерированный ИИ контент и провокационные надписи были безвозвратно удалены.

  • Текущий статус: На данный момент страница находится в безопасности, однако расследование инцидента продолжается.

Кто стоит за атакой?

На данный момент ни представители Meta, ни американские спецслужбы не могут точно назвать организаторов этой кибератаки. Геополитический подтекст лозунга о «контроле шиитов» может указывать на след ближневосточных хакерских группировок, однако эксперты не исключают и действия обычных сетевых троллей, использовавших громкую тему для привлечения внимания.

Официальные представители самого Барака Обамы пока воздерживаются от развернутых комментариев по поводу случившегося.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь