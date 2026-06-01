Взлом архивного аккаунта Барака Обамы в Instagram шокировал США

Архивный инстаграм-аккаунт 44-го президента США Барака Обамы подвергся масштабной хакерской атаке. Киберпреступники успели опубликовать серию пугающих заявлений и сгенерированных нейросетью изображений, прежде чем администрация Meta восстановила доступ к странице, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Американские пользователи социальной сети Instagram оказались в замешательстве, заметив странную активность в верифицированном профиле Барака Обамы. В аккаунте, который насчитывает миллионы подписчиков, внезапно начали появляться пугающие публикации.
Самый большой резонанс вызвал пост с текстом: «Белый дом находится под контролем шиитов». Кроме того, злоумышленники загрузили несколько странных картинок, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Первыми на инцидент обратили внимание журналисты таблоида TMZ, после чего новость мгновенно подхватили мировые СМИ.
Как выяснилось позже, атаке подверглась не личная страница политика, которую он активно ведет сейчас, а его официальный президентский архивный профиль.
Справка: Этот аккаунт Барак Обама использовал в период своего пребывания на посту главы государства (до января 2017 года). После передачи полномочий Дональду Трампу страница была фактически «заморожена» для истории, однако сохранила огромную аудиторию и синюю галочку верификации, что и сделало её привлекательной целью для киберпреступников.
Представители технологического гиганта Meta (владеет Instagram) оперативно отреагировали на инцидент. Пресс-служба компании официально подтвердила факт несанкционированного доступа со стороны неизвестных хакеров.
Меры безопасности: Специалисты техподдержки оперативно заблокировали доступ злоумышленникам и вернули контроль над профилем.
Зачистка контента: Весь сгенерированный ИИ контент и провокационные надписи были безвозвратно удалены.
Текущий статус: На данный момент страница находится в безопасности, однако расследование инцидента продолжается.
На данный момент ни представители Meta, ни американские спецслужбы не могут точно назвать организаторов этой кибератаки. Геополитический подтекст лозунга о «контроле шиитов» может указывать на след ближневосточных хакерских группировок, однако эксперты не исключают и действия обычных сетевых троллей, использовавших громкую тему для привлечения внимания.
Официальные представители самого Барака Обамы пока воздерживаются от развернутых комментариев по поводу случившегося.
