Взлом архивного аккаунта Барака Обамы в Instagram шокировал США

Архивный инстаграм-аккаунт 44-го президента США Барака Обамы подвергся масштабной хакерской атаке. Киберпреступники успели опубликовать серию пугающих заявлений и сгенерированных нейросетью изображений, прежде чем администрация Meta восстановила доступ к странице, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Bloomberg/Getty Images

«Под контролем шиитов»: что появилось на странице экс-президента

Американские пользователи социальной сети Instagram оказались в замешательстве, заметив странную активность в верифицированном профиле Барака Обамы. В аккаунте, который насчитывает миллионы подписчиков, внезапно начали появляться пугающие публикации.

Самый большой резонанс вызвал пост с текстом: «Белый дом находится под контролем шиитов». Кроме того, злоумышленники загрузили несколько странных картинок, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Первыми на инцидент обратили внимание журналисты таблоида TMZ, после чего новость мгновенно подхватили мировые СМИ.

Тонкости модерации: какой именно аккаунт взломали

Как выяснилось позже, атаке подверглась не личная страница политика, которую он активно ведет сейчас, а его официальный президентский архивный профиль.

Справка: Этот аккаунт Барак Обама использовал в период своего пребывания на посту главы государства (до января 2017 года). После передачи полномочий Дональду Трампу страница была фактически «заморожена» для истории, однако сохранила огромную аудиторию и синюю галочку верификации, что и сделало её привлекательной целью для киберпреступников.

Реакция Meta и текущая ситуация

Представители технологического гиганта Meta (владеет Instagram) оперативно отреагировали на инцидент. Пресс-служба компании официально подтвердила факт несанкционированного доступа со стороны неизвестных хакеров.

Меры безопасности: Специалисты техподдержки оперативно заблокировали доступ злоумышленникам и вернули контроль над профилем.

Зачистка контента: Весь сгенерированный ИИ контент и провокационные надписи были безвозвратно удалены.

Текущий статус: На данный момент страница находится в безопасности, однако расследование инцидента продолжается.

Кто стоит за атакой?

На данный момент ни представители Meta, ни американские спецслужбы не могут точно назвать организаторов этой кибератаки. Геополитический подтекст лозунга о «контроле шиитов» может указывать на след ближневосточных хакерских группировок, однако эксперты не исключают и действия обычных сетевых троллей, использовавших громкую тему для привлечения внимания.

Официальные представители самого Барака Обамы пока воздерживаются от развернутых комментариев по поводу случившегося.