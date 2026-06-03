18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.15
574.17
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.06.2026, 07:12

Таможня в шоке: жительница Швейцарии привезла из обычного отпуска 55 чемоданов

Новости Мира 0 352

Обычное возвращение из отпуска превратилось в масштабную спецоперацию на швейцарской границе. Таможенники перехватили легковой автомобиль и фургон, под завязку забитые десятками чемоданов одной-единственной пассажирки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bild.

© Фото : соцсети Федерального ведомства по вопросам таможенной и пограничной безопасности Швейцарии
© Фото : соцсети Федерального ведомства по вопросам таможенной и пограничной безопасности Швейцарии

Рентген для швейцарского рекорда

Инцидент произошел в конце мая на одном из пограничных пунктов между Германией и Швейцарией. Внимание бдительных офицеров Федерального управления таможенной и пограничной безопасности привлек странный тандем: легковая машина и грузовой фургон, следовавшие вместе.

Когда транспорт остановили для досмотра, пограничники обнаружили внутри 55 гигантских чемоданов. Логично предположить, что речь шла о контрабанде, коммерческой партии товаров или незаконном карго. Однако ситуация оказалась куда более курьезной.

Таможенникам пришлось отправить весь этот внушительный багаж на тотальный рентгеновский контроль. Результаты сканирования поразили даже бывалых сотрудников ведомства — внутри не было ни запрещенных веществ, ни товаров на продажу.

«В багаже находились исключительно личные вещи женщины», — официально прокомментировал ситуацию представитель швейцарской таможенной службы.

У обывателя сразу возникает вопрос: сколько стоит ввезти такой объем багажа в одну из самых дорогих стран мира? Ответ удивляет: ноль франков.

По законам Конфедерации, перевозка даже такого экстремального количества вещей легальна. В Швейцарии действует жесткое, но справедливое правило беспошлинного ввоза. Согласно ему, любой гражданин или резидент страны имеет право вернуть обратно свои личные вещи без уплаты налогов, но при одном ключевом условии:

  • Все эти вещи должны были находиться при владельце в момент выезда из Швейцарии.

Поскольку путешественница смогла доказать (или у таможенников не нашлось опровержений), что все 55 чемоданов гардероба и личных предметов уехали вместе с ней в Германию, состав преступления полностью отсутствовал. Женщину отпустили со всем ее скарбом.

В чем логика: зачем везти столько вещей в отпуск?

Эксперты по туризму и логистике выделяют несколько версий, почему швейцарке понадобился целый фургон одежды для поездки в соседнюю страну:

  1. Длительный «отпуск» или релокация: Нередко европейцы называют «отпуском» (Urlaub) затяжные поездки на лето в собственные загородные дома или к родственникам, фактически перевозя половину дома.

  2. Особенности швейцарского шопинга: Жители Швейцарии часто ездят в Германию за покупками из-за разницы в ценах. Однако в данном случае таможня четко подтвердила статус «бывших в употреблении» вещей — то есть это не были новые товары в упаковках.

  3. Инфлюенс-туризм: Современные блогеры и модели часто выезжают на локации в Европу с десятками луков для фотосессий на месяцы вперед.

Мировые рекорды багажа: швейцарка не первая

Курьезы с гигантским багажом случаются регулярно. Так, несколько лет назад в аэропорту Хитроу задержали пассажирку с 12 чемоданами, в которых находились исключительно вечерние платья. Однако случай на швейцарской границе уникален именно логистикой: везти 55 чемоданов на автомобиле и фургоне через сухопутную границу — абсолютный прецедент для местной таможенной службы.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь