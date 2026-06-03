Таможня в шоке: жительница Швейцарии привезла из обычного отпуска 55 чемоданов

Обычное возвращение из отпуска превратилось в масштабную спецоперацию на швейцарской границе. Таможенники перехватили легковой автомобиль и фургон, под завязку забитые десятками чемоданов одной-единственной пассажирки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bild.

© Фото : соцсети Федерального ведомства по вопросам таможенной и пограничной безопасности Швейцарии

Рентген для швейцарского рекорда

Инцидент произошел в конце мая на одном из пограничных пунктов между Германией и Швейцарией. Внимание бдительных офицеров Федерального управления таможенной и пограничной безопасности привлек странный тандем: легковая машина и грузовой фургон, следовавшие вместе.

Когда транспорт остановили для досмотра, пограничники обнаружили внутри 55 гигантских чемоданов. Логично предположить, что речь шла о контрабанде, коммерческой партии товаров или незаконном карго. Однако ситуация оказалась куда более курьезной.

Таможенникам пришлось отправить весь этот внушительный багаж на тотальный рентгеновский контроль. Результаты сканирования поразили даже бывалых сотрудников ведомства — внутри не было ни запрещенных веществ, ни товаров на продажу.

«В багаже находились исключительно личные вещи женщины», — официально прокомментировал ситуацию представитель швейцарской таможенной службы.

У обывателя сразу возникает вопрос: сколько стоит ввезти такой объем багажа в одну из самых дорогих стран мира? Ответ удивляет: ноль франков.

По законам Конфедерации, перевозка даже такого экстремального количества вещей легальна. В Швейцарии действует жесткое, но справедливое правило беспошлинного ввоза. Согласно ему, любой гражданин или резидент страны имеет право вернуть обратно свои личные вещи без уплаты налогов, но при одном ключевом условии:

Все эти вещи должны были находиться при владельце в момент выезда из Швейцарии.

Поскольку путешественница смогла доказать (или у таможенников не нашлось опровержений), что все 55 чемоданов гардероба и личных предметов уехали вместе с ней в Германию, состав преступления полностью отсутствовал. Женщину отпустили со всем ее скарбом.

В чем логика: зачем везти столько вещей в отпуск?

Эксперты по туризму и логистике выделяют несколько версий, почему швейцарке понадобился целый фургон одежды для поездки в соседнюю страну:

Длительный «отпуск» или релокация: Нередко европейцы называют «отпуском» (Urlaub) затяжные поездки на лето в собственные загородные дома или к родственникам, фактически перевозя половину дома. Особенности швейцарского шопинга: Жители Швейцарии часто ездят в Германию за покупками из-за разницы в ценах. Однако в данном случае таможня четко подтвердила статус «бывших в употреблении» вещей — то есть это не были новые товары в упаковках. Инфлюенс-туризм: Современные блогеры и модели часто выезжают на локации в Европу с десятками луков для фотосессий на месяцы вперед.

Мировые рекорды багажа: швейцарка не первая

Курьезы с гигантским багажом случаются регулярно. Так, несколько лет назад в аэропорту Хитроу задержали пассажирку с 12 чемоданами, в которых находились исключительно вечерние платья. Однако случай на швейцарской границе уникален именно логистикой: везти 55 чемоданов на автомобиле и фургоне через сухопутную границу — абсолютный прецедент для местной таможенной службы.