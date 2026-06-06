Ученые предупредили о возможном шестом массовом вымирании на Земле

Международная группа ученых заявила, что Земля может находиться на пороге шестого массового вымирания видов. Исследователи связывают происходящие изменения прежде всего с деятельностью человека, которая оказывает все более сильное воздействие на экосистемы планеты. По мнению специалистов, нынешние темпы исчезновения животных значительно превышают естественные показатели, передаёт Lada.kz . со ссылкой на Space Daily .

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Ученые все чаще предупреждают о возможном наступлении шестого массового вымирания в истории Земли. По мнению исследователей, современные темпы сокращения биоразнообразия достигли уровня, который вызывает серьезную обеспокоенность научного сообщества.

За всю историю планеты произошло пять крупнейших массовых вымираний, в результате которых исчезала значительная часть существовавших видов растений и животных. Последнее из них произошло около 66 миллионов лет назад и привело к исчезновению динозавров.

Современный кризис отличается от предыдущих тем, что его главным фактором ученые называют не природные катаклизмы, а деятельность человека. Специалисты отмечают, что уничтожение естественных мест обитания животных, изменение климата, загрязнение окружающей среды, чрезмерное использование природных ресурсов и распространение инвазивных видов оказывают серьезное давление на экосистемы.

Исследования показывают, что скорость исчезновения видов сегодня существенно превышает естественные показатели. По оценкам ученых, многие виды животных и растений исчезают значительно быстрее, чем это происходило бы без антропогенного воздействия. Некоторые исследователи считают, что нынешние темпы вымирания в десятки и даже более чем в сто раз выше естественного уровня.

Особую тревогу вызывает ситуация с амфибиями, млекопитающими, птицами и рядом других групп животных. Многие популяции стремительно сокращаются из-за потери среды обитания и изменения климатических условий. Ученые предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к необратимым последствиям для экосистем по всему миру.

Вместе с тем в научной среде продолжаются дискуссии относительно масштабов происходящих процессов. Часть специалистов считает, что говорить о полноценном массовом вымирании пока преждевременно, поскольку современные показатели сложно напрямую сравнивать с событиями далекого геологического прошлого. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что сокращение биоразнообразия является серьезной глобальной проблемой, требующей срочных мер по сохранению природы.

Эксперты подчеркивают, что у человечества еще остается возможность замедлить негативные процессы. Среди ключевых мер называются сохранение природных территорий, сокращение загрязнения окружающей среды, борьба с изменением климата и более рациональное использование природных ресурсов.

По мнению ученых, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро мировое сообщество сможет принять эффективные меры по защите экосистем и сохранению биологического разнообразия планеты.