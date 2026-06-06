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06.06.2026, 09:16

Ученые предупредили о возможном шестом массовом вымирании на Земле

Новости Мира 0 503

Международная группа ученых заявила, что Земля может находиться на пороге шестого массового вымирания видов. Исследователи связывают происходящие изменения прежде всего с деятельностью человека, которая оказывает все более сильное воздействие на экосистемы планеты. По мнению специалистов, нынешние темпы исчезновения животных значительно превышают естественные показатели, передаёт Lada.kz. со ссылкой на  Space Daily.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Ученые все чаще предупреждают о возможном наступлении шестого массового вымирания в истории Земли. По мнению исследователей, современные темпы сокращения биоразнообразия достигли уровня, который вызывает серьезную обеспокоенность научного сообщества.

За всю историю планеты произошло пять крупнейших массовых вымираний, в результате которых исчезала значительная часть существовавших видов растений и животных. Последнее из них произошло около 66 миллионов лет назад и привело к исчезновению динозавров.

Современный кризис отличается от предыдущих тем, что его главным фактором ученые называют не природные катаклизмы, а деятельность человека. Специалисты отмечают, что уничтожение естественных мест обитания животных, изменение климата, загрязнение окружающей среды, чрезмерное использование природных ресурсов и распространение инвазивных видов оказывают серьезное давление на экосистемы.

Исследования показывают, что скорость исчезновения видов сегодня существенно превышает естественные показатели. По оценкам ученых, многие виды животных и растений исчезают значительно быстрее, чем это происходило бы без антропогенного воздействия. Некоторые исследователи считают, что нынешние темпы вымирания в десятки и даже более чем в сто раз выше естественного уровня.

Особую тревогу вызывает ситуация с амфибиями, млекопитающими, птицами и рядом других групп животных. Многие популяции стремительно сокращаются из-за потери среды обитания и изменения климатических условий. Ученые предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к необратимым последствиям для экосистем по всему миру.

Вместе с тем в научной среде продолжаются дискуссии относительно масштабов происходящих процессов. Часть специалистов считает, что говорить о полноценном массовом вымирании пока преждевременно, поскольку современные показатели сложно напрямую сравнивать с событиями далекого геологического прошлого. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что сокращение биоразнообразия является серьезной глобальной проблемой, требующей срочных мер по сохранению природы.

Эксперты подчеркивают, что у человечества еще остается возможность замедлить негативные процессы. Среди ключевых мер называются сохранение природных территорий, сокращение загрязнения окружающей среды, борьба с изменением климата и более рациональное использование природных ресурсов.

По мнению ученых, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро мировое сообщество сможет принять эффективные меры по защите экосистем и сохранению биологического разнообразия планеты.

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