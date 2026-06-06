Тайна золота: исследователи выяснили, откуда драгоценный металл появился на нашей планете

Международная группа ученых приблизилась к разгадке происхождения золота на Земле. Согласно результатам исследований, значительная часть драгоценного металла могла сформироваться в глубинных слоях планеты и впоследствии подняться ближе к поверхности благодаря геологическим процессам. Новые данные помогают лучше понять строение Земли и механизмы образования полезных ископаемых, передаёт Lada.kz со сылкой на Space Daily .

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Ученые представили новые данные, которые помогают объяснить происхождение золота на Земле. Исследователи пришли к выводу, что драгоценный металл мог образоваться в глубоких слоях планеты, после чего постепенно перемещался к поверхности под воздействием сложных геологических процессов.

По данным специалистов, золото связано с процессами, происходящими в мантии Земли — слое, расположенном между земной корой и ядром. Именно там могли формироваться богатые металлами породы, которые затем поднимались вверх вместе с магматическими потоками.

Исследования показали, что некоторые золотоносные месторождения связаны с породами, поднявшимися с глубины более 70 километров. Геологи считают, что первоначально золото находилось в нижних слоях земной коры и верхней части мантии, а затем оказалось ближе к поверхности в результате тектонических процессов.

При этом ученые отмечают, что значительная часть запасов драгоценных металлов по-прежнему может оставаться глубоко внутри планеты. По оценкам исследователей, огромные объемы золота находятся в недрах Земли и недоступны для современной добычи. Некоторые научные работы также указывают, что подавляющее большинство золота сосредоточено в ядре планеты.

Специалисты подчеркивают, что строение внутренних оболочек Земли до сих пор изучено не полностью. Новые исследования позволяют лучше понять процессы формирования месторождений полезных ископаемых и происхождение ценных металлов, которые человечество использует на протяжении тысячелетий.

Авторы работы считают, что аналогичные механизмы могли действовать и в других регионах мира. Это означает, что новые крупные месторождения золота могут быть обнаружены в районах, которые ранее не считались перспективными для поиска драгоценного металла.

Исследователи намерены продолжить изучение глубинных процессов, происходящих внутри Земли. По их мнению, дальнейшие открытия помогут не только раскрыть историю формирования нашей планеты, но и точнее оценить масштабы скрытых запасов драгоценных металлов.