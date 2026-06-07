Названы признаки, после которых стоит задуматься о смене стоматолога

Специалист рассказал, какие сигналы в поведении стоматолога могут указывать на навязывание услуг и почему пациенту важно знать свои права во время лечения, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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При выборе стоматолога важно обращать внимание не только на квалификацию врача, но и на то, насколько подробно и понятно он объясняет необходимость лечения. По словам медицинского эксперта Максима Лабухина, некоторые признаки могут свидетельствовать о том, что специалист действует не в интересах пациента.

Если врач без снимка, без компьютерной томографии или без визуального осмотра составляет план лечения и предлагает начать его – можно сразу уходить, - предупреждает эксперт.

Эксперт отмечает, что ответственный подход предполагает подробное объяснение всех рисков и возможных вариантов лечения. Врач должен спокойно относиться к желанию пациента получить второе мнение, учитывать его финансовые и медицинские ограничения, а также предоставлять письменный план лечения с указанием этапов и стоимости процедур.

Насторожить должны попытки создать ощущение срочности, давление при принятии решения или рекомендации пройти сразу несколько процедур без индивидуального подхода. Среди распространенных примеров навязывания услуг специалист назвал предложение провести фторирование всех зубов за один визит, слишком частую профессиональную чистку, замену старых пломб без объективных показаний или автоматическое предложение удалить зуб и установить имплант.

По словам эксперта, замена пломб должна проводиться только после тщательной диагностики и при наличии медицинских оснований. Без осмотра, дополнительных исследований и обоснования подобные процедуры не могут считаться необходимыми.

Отдельное внимание следует уделять тому, как врач реагирует на жалобы пациента во время лечения. Обычно перед началом процедуры стоматолог и пациент договариваются об условном сигнале на случай дискомфорта. Игнорирование жалоб, отказ скорректировать анестезию или просьбы просто потерпеть могут свидетельствовать о нарушении стандартов безопасности и комфорта.

Специалист также напомнил о правах пациентов. Каждый человек имеет право получить информацию о диагнозе и плане лечения в письменном виде, ознакомиться с альтернативными вариантами лечения, которые могут различаться по стоимости и срокам, отказаться от процедур на любом этапе, а также запросить копии снимков, медицинских заключений и чеков. Кроме того, пациент может задавать любые вопросы о стоимости услуг, используемых материалах и возможных рисках.

При выборе клиники эксперт рекомендует обращать внимание на использование современных методов и оборудования. В частности, важным показателем считается применение коффердама – специального латексного изолятора, который защищает зуб от попадания слюны во время лечения. При лечении корневых каналов преимуществом является использование микроскопа. Также о качественном подходе могут свидетельствовать наличие снимков «до» и «после» лечения и отсутствие постоянных изменений в ранее согласованном плане лечения.

По мнению специалиста, доверительные отношения между врачом и пациентом строятся на прозрачности всех процессов, доказательном подходе и уважительном отношении к здоровью и времени человека.