Врач объяснил, почему употребление кофе может привести к набору веса

Кофе способен влиять не только на уровень бодрости, но и на массу тела. По словам врача, регулярное употребление напитка может способствовать накоплению лишнего веса, особенно в области живота. Специалист также рассказал, кому следует особенно внимательно относиться к количеству выпиваемого кофе, передаёт Lada.kz со ссылкой на " Газета.Ru ".

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Регулярное употребление кофе может стать одной из причин увеличения массы тела. Об этом рассказал хирург Александр Умнов, объяснив, что напиток способен оказывать влияние на гормональный фон и обменные процессы в организме.

По словам специалиста, после употребления кофе в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Его избыток замедляет процессы переработки жиров и способствует задержке жидкости, что со временем может привести к появлению лишних килограммов. При этом наиболее заметно воздействие кортизола проявляется в области живота.

Особую роль, как отметил врач, играют различные добавки к напитку. Молоко, сливки, мороженое и другие ингредиенты значительно увеличивают калорийность кофе и могут ускорить набор веса.

«Особенно быстро вес набирают те, кто пьет кофе с добавками — молоком, сливками, мороженым. Однако и сам кофеин при длительном употреблении способен дать аналогичный эффект».

Специалист подчеркнул, что повышенное внимание к количеству кофе стоит уделить людям, уже имеющим избыточную массу тела, гипертоническую болезнь и нарушения работы надпочечников. По его мнению, в таких случаях целесообразно полностью отказаться от этого напитка.

Тем, кто не готов исключить кофе из рациона, врач посоветовал употреблять его умеренно.

«Пить его не как воду, а только для удовольствия — по две небольшие чашки в день».

Кроме того, Александр Умнов рекомендовал отказаться от привычки пить кофе поздно вечером и не злоупотреблять напитком в течение дня. По его словам, широкая доступность кофеен приводит к тому, что многие люди употребляют кофе практически бесконтрольно, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья.