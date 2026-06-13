Врач объяснил, почему употребление кофе может привести к набору веса

Кофе способен влиять не только на уровень бодрости, но и на массу тела. По словам врача, регулярное употребление напитка может способствовать накоплению лишнего веса, особенно в области живота. Специалист также рассказал, кому следует особенно внимательно относиться к количеству выпиваемого кофе, передаёт Lada.kz со ссылкой на "Газета.Ru".
Регулярное употребление кофе может стать одной из причин увеличения массы тела. Об этом рассказал хирург Александр Умнов, объяснив, что напиток способен оказывать влияние на гормональный фон и обменные процессы в организме.
По словам специалиста, после употребления кофе в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Его избыток замедляет процессы переработки жиров и способствует задержке жидкости, что со временем может привести к появлению лишних килограммов. При этом наиболее заметно воздействие кортизола проявляется в области живота.
Особую роль, как отметил врач, играют различные добавки к напитку. Молоко, сливки, мороженое и другие ингредиенты значительно увеличивают калорийность кофе и могут ускорить набор веса.
«Особенно быстро вес набирают те, кто пьет кофе с добавками — молоком, сливками, мороженым. Однако и сам кофеин при длительном употреблении способен дать аналогичный эффект».
Специалист подчеркнул, что повышенное внимание к количеству кофе стоит уделить людям, уже имеющим избыточную массу тела, гипертоническую болезнь и нарушения работы надпочечников. По его мнению, в таких случаях целесообразно полностью отказаться от этого напитка.
Тем, кто не готов исключить кофе из рациона, врач посоветовал употреблять его умеренно.
«Пить его не как воду, а только для удовольствия — по две небольшие чашки в день».
Кроме того, Александр Умнов рекомендовал отказаться от привычки пить кофе поздно вечером и не злоупотреблять напитком в течение дня. По его словам, широкая доступность кофеен приводит к тому, что многие люди употребляют кофе практически бесконтрольно, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья.
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