Раскрыта горькая правда о пенсиях «тунеядцев» в России

В России назвали точный размер пенсионных выплат для граждан, которые официально не проработали ни дня. Рассчитывать на стандартную страховую пенсию они не смогут, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

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Никогда не работавшие официально граждане РФ не останутся без государственной поддержки в старости, однако условия для них будут жесткими. Они могут претендовать исключительно на социальную пенсию. Об этом в интервью ТАСС напомнила Нина Гукасова, директор программы Федерального методического центра (ФМЦ) по повышению финграмотности Президентской академии.

Кому положен социальный минимум

Главная причина, по которой гражданин лишается стандартных выплат — отсутствие минимальной базы для начисления страховой пенсии. По закону для нее необходимо одновременно выполнить два условия: накопить не менее 15 лет официального стажа и заработать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) от 30 баллов.

У людей без официального трудоустройства этих показателей нет. В результате государство назначает им фиксированное социальное пособие по старости. На сегодняшний день средний размер такой выплаты составляет 16 583 рубля.

Возрастной ценз: придется подождать

Тех, кто не накопил трудовой стаж, ждет еще один неприятный сюрприз — они выходят на заслуженный отдых на 5 лет позже остальных россиян.

Из-за продолжающегося переходного периода пенсионной реформы планка возраста для этой категории сдвинута. Чтобы начать получать социальную пенсию, женщинам должно исполниться не менее 64 лет, а мужчинам — не менее 69 лет.

Чтобы лучше понимать, как устроена эта система, важно учитывать три фактора

Региональная доплата до прожиточного минимума. На самом деле, «чистый» базовый размер социальной пенсии по старости в РФ фиксирован и гораздо ниже озвученной экспертом цифры (в рамках плановой индексации он составляет около 7,7–8,5 тыс. рублей в зависимости от года). Однако по закону пенсионер не может получать меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в своем регионе. Сумма в 16 583 рубля — это средний показатель уже с учетом региональных или федеральных социальных доплат. Если в условной Москве или на Крайнем Севере ПМП выше, то и итоговая выплата «неработавшего» гражданина будет выше этой планки. Ежегодная индексация. В отличие от страховых пенсий, которые индексируются в январе/феврале, социальные пенсии повышаются государством раз в год — 1 апреля, исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Стаж можно «купить». Граждане, понимающие, что им не хватает баллов или лет до страховой пенсии, имеют право добровольно вносить страховые взносы в Социальный фонд России (СФР) за себя или за близкого человека, тем самым официально «докупая» недостающий стаж.

От минимума к максимуму: кто в России богаче всех на пенсии?

Разрыв между минимальными социальными пособиями и выплатами топ-категорий в России колоссален. Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что ежемесячные выплаты в районе 500 тысяч рублей — это реальность, но исключительно для космонавтов и летчиков-испытателей. Их пенсионное обеспечение привязано к высоким окладам и специфическим надбавкам за госслужбу, составляя от 55% до 85% от прежнего денежного содержания со всеми надбавками за выслугу и риски.