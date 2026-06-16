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16.06.2026, 10:22

Ограбление века: в Польше мужчина пошёл на дело ради 1800 рулонов туалетной бумаги

Новости Мира 0 620

В польском городе Жирардов полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже крупной партии туалетной бумаги из магазина. Похищенное имущество было найдено у него почти сразу после задержания, сообщает Lada.kz со ссылкой на RMF24.

Кадр instagram
Кадр instagram

Кража, которая произошла ночью

Инцидент произошел в ночь на 9 июня. Неизвестный мужчина проник к поддону возле одного из магазинов, где находились подготовленные к продаже товары. Там он забрал 36 упаковок туалетной бумаги, что в сумме составило около 1800 рулонов.

Стоимость похищенного оценивается примерно в 1070 злотых, что эквивалентно около 21 тысячи рублей. Несмотря на относительно небольшую сумму ущерба, объем украденного товара оказался значительным и сразу привлек внимание полиции.

Быстрое раскрытие по камерам наблюдения

Правоохранительные органы оперативно приступили к расследованию. Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность подозреваемого была установлена в короткие сроки.

Уже в тот же день мужчину задержали на одной из улиц города. При нем находилась часть украденного товара, что фактически подтвердило его причастность к краже.

Обвинение и возможное наказание

42-летнему жителю Польши предъявлено обвинение в краже. По местному законодательству ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Окончательное решение примет суд.

Не единственный случай странных краж

Подобные инциденты с необычными мотивами и товарами ранее уже фиксировались в разных странах. Так, в одном из случаев горничная, работавшая в доме состоятельной семьи, похитила дорогие часы и крупную сумму денег.

Женщина попыталась объяснить свои действия тем, что якобы действовала по просьбе хозяйки, однако суд не принял эти доводы. В итоге ее вина была доказана, а обстоятельства дела вызвали широкий общественный резонанс.

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