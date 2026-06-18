К Земле на бешеной скорости мчится километровый пришелец из космоса

Уже 27 июня 2026 года человечество станет свидетелем уникального астрономического события: гигантский астероид 152637 (1997 NC1) подлетит к Земле на минимальное за последние четыре столетия расстояние, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
По расчетам специалистов NASA, траектория полета гиганта пройдет на расстоянии около 2,57 миллиона километров от нашей планеты. В космических масштабах это сущие пустяки — всего 6,5 дистанций от Земли до Луны (или 0,01715 астрономической единицы).
Несмотря на внушительные габариты и официально присвоенный статус «потенциально опасного объекта», ученые призывают не поддаваться панике. Столкновение полностью исключено. В эту категорию небесные тела попадают исключительно из-за своих размеров и пересечения земной орбиты в относительной близости. Траектория 1997 NC1 просчитана на годы вперед, и ни в этот раз, ни в обозримом будущем он нам не угрожает. Более того, астрофизики уверяют: в ближайшие 100 лет ни один из известных науке крупных астероидов не столкнется с Землей.
Этот космический странник был открыт почти 30px лет назад — в 1997 году — благодаря специализированной программе NASA NEAT, выслеживающей околоземные угрозы. Объект классифицирован как представитель группы «Атонов». Орбиты таких тел не просто пересекают земную, но и частично заходят внутрь орбиты Венеры.
Предстоящий пролет вызывает колоссальный ажиотаж в научной среде из-за главной интриги — точные габариты объекта до сих пор остаются загадкой.
Показатели абсолютной звездной величины говорят о том, что диаметр астероида составляет около 900 метров. Однако альтернативные независимые расчеты указывают на то, что его реальный размер может достигать полутора километров. В чем же сложность?
Оптический обман: Оценивать размеры глыбы только по отраженному солнечному свету — задача со звездочкой. На экранах телескопов гигантский, но абсолютно угольно-черный астероид и крошечный, но зеркально-светлый объект выглядят абсолютно одинаково.
Дефицит данных: Имеющиеся методы наблюдений пока не позволяют прийти к единому знаменателю относительно химического состава поверхности, ее плотности и альбедо (отражательной способности).
Чтобы сорвать покров тайны, NASA задействует «тяжелую артиллерию» — радиолокационную систему Goldstone Solar System Radar (GSSR). В отличие от обычных оптических приборов, радар буквально просветит астероид мощным импульсом, зафиксировав детальный эхо-сигнал. По словам астронома Лаборатории реактивного движения NASA Марины Брозович, радиолокация — это единственный способ получить безупречные данные о форме, рельефе, точной траектории и даже скорости вращения космического тела вокруг своей оси.
Ученые подчеркивают: упускать этот шанс нельзя. Подобные исполины подходят к Земле на такое расстояние не чаще одного раза в десятилетие (предыдущее аналогичное сближение произошло в январе 2022 года с объектом 1994 PC1). Следующая возможность детально изучить этот астероид с помощью радаров представится человечеству лишь в 2088 году.
Для астрономов-любителей наступает идеальное время. В момент максимального сближения блеск 152637 (1997 NC1) достигнет 10-й звездной величины.
Если у вас есть небольшой любительский телескоп, вы без труда рассмотрите космического гостя.
При ясной погоде и отсутствии городской засветки объект можно будет поймать даже в мощный полевой бинокль.
География наблюдений: Жители Северного полушария окажутся в более выгодном положении — они смогут вести охоту за астероидом во время его непосредственного приближения. А вот в Южном полушарии планеты его увидят уже на «отлете», когда он начнет стремительно удаляться вглубь Солнечной системы.
Этот транзитный полет станет не просто ярким шоу для любителей астрономии, но и генеральной репетицией для систем планетарной защиты: ученые смогут протестировать новейшие методики трекинга крупных околоземных объектов, которые могут угрожать Земле в последующие десятилетия.
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