К Земле на бешеной скорости мчится километровый пришелец из космоса

Уже 27 июня 2026 года человечество станет свидетелем уникального астрономического события: гигантский астероид 152637 (1997 NC1) подлетит к Земле на минимальное за последние четыре столетия расстояние, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: hi-news.ru

Главное о рандеву с космическим гигантом

По расчетам специалистов NASA, траектория полета гиганта пройдет на расстоянии около 2,57 миллиона километров от нашей планеты. В космических масштабах это сущие пустяки — всего 6,5 дистанций от Земли до Луны (или 0,01715 астрономической единицы).

Несмотря на внушительные габариты и официально присвоенный статус «потенциально опасного объекта», ученые призывают не поддаваться панике. Столкновение полностью исключено. В эту категорию небесные тела попадают исключительно из-за своих размеров и пересечения земной орбиты в относительной близости. Траектория 1997 NC1 просчитана на годы вперед, и ни в этот раз, ни в обозримом будущем он нам не угрожает. Более того, астрофизики уверяют: в ближайшие 100 лет ни один из известных науке крупных астероидов не столкнется с Землей.

Этот космический странник был открыт почти 30px лет назад — в 1997 году — благодаря специализированной программе NASA NEAT, выслеживающей околоземные угрозы. Объект классифицирован как представитель группы «Атонов». Орбиты таких тел не просто пересекают земную, но и частично заходят внутрь орбиты Венеры.

Космическая загадка: почему ученые спорят о его размерах

Предстоящий пролет вызывает колоссальный ажиотаж в научной среде из-за главной интриги — точные габариты объекта до сих пор остаются загадкой.

Показатели абсолютной звездной величины говорят о том, что диаметр астероида составляет около 900 метров. Однако альтернативные независимые расчеты указывают на то, что его реальный размер может достигать полутора километров. В чем же сложность?

Оптический обман: Оценивать размеры глыбы только по отраженному солнечному свету — задача со звездочкой. На экранах телескопов гигантский, но абсолютно угольно-черный астероид и крошечный, но зеркально-светлый объект выглядят абсолютно одинаково.

Дефицит данных: Имеющиеся методы наблюдений пока не позволяют прийти к единому знаменателю относительно химического состава поверхности, ее плотности и альбедо (отражательной способности).

Чтобы сорвать покров тайны, NASA задействует «тяжелую артиллерию» — радиолокационную систему Goldstone Solar System Radar (GSSR). В отличие от обычных оптических приборов, радар буквально просветит астероид мощным импульсом, зафиксировав детальный эхо-сигнал. По словам астронома Лаборатории реактивного движения NASA Марины Брозович, радиолокация — это единственный способ получить безупречные данные о форме, рельефе, точной траектории и даже скорости вращения космического тела вокруг своей оси.

Как увидеть астероид в обычный бинокль

Ученые подчеркивают: упускать этот шанс нельзя. Подобные исполины подходят к Земле на такое расстояние не чаще одного раза в десятилетие (предыдущее аналогичное сближение произошло в январе 2022 года с объектом 1994 PC1). Следующая возможность детально изучить этот астероид с помощью радаров представится человечеству лишь в 2088 году.

Для астрономов-любителей наступает идеальное время. В момент максимального сближения блеск 152637 (1997 NC1) достигнет 10-й звездной величины.

Если у вас есть небольшой любительский телескоп, вы без труда рассмотрите космического гостя. При ясной погоде и отсутствии городской засветки объект можно будет поймать даже в мощный полевой бинокль.

География наблюдений: Жители Северного полушария окажутся в более выгодном положении — они смогут вести охоту за астероидом во время его непосредственного приближения. А вот в Южном полушарии планеты его увидят уже на «отлете», когда он начнет стремительно удаляться вглубь Солнечной системы.

Этот транзитный полет станет не просто ярким шоу для любителей астрономии, но и генеральной репетицией для систем планетарной защиты: ученые смогут протестировать новейшие методики трекинга крупных околоземных объектов, которые могут угрожать Земле в последующие десятилетия.