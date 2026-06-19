Врач заявил, что одна из частей тела может предсказать, как долго вы проживёте

Британский терапевт Амир Хан заявил, что объем бедер человека напрямую связан с риском преждевременной смерти и развитием опасных сердечно-сосудистых патологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mirror.

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Смертоносная стройность: результаты десятилетнего эксперимента

Прогнозировать биологический возраст и шансы на долголетие теперь можно без сложных генетических тестов — достаточно воспользоваться обычной сантиметровой лентой. Как сообщил популярный британский врач общей практики Амир Хан в интервью изданию Daily Mirror, ключевым маркером крепкого здоровья неожиданно оказался обхват бедер. Данный вывод опирается на результаты масштабного клинического исследования, в котором ученые непрерывно наблюдали за состоянием добровольцев на протяжении десяти лет.

Статистика оказалась непреклонной: люди со сравнительно небольшим объемом бедер значительно чаще страдали от опасных заболеваний сердца и сосудов, а уровень ранней смертности в этой группе превзошел средние показатели. При этом эксперты подчеркивают, что ключевую роль здесь играет вовсе не избыточный жир, а развитие скелетной мускулатуры нижней части тела.

Почему мышцы бедер спасают от инфаркта и диабета

Доктор Хан детально объяснил физиологические механизмы, которые связывают развитые мышцы ног с долгой жизнью. Крупные мышечные группы бедер действуют как мощный метаболический щит и выполняют сразу несколько жизненно важных функций в организме.

Во-первых, именно мышечная масса является главным потребителем глюкозы, помогая эффективно контролировать уровень сахара в крови и предотвращая развитие сахарного диабета II типа. Во-вторых, развитая мускулатура ног снижает периферическое сопротивление сосудов, существенно облегчая насосную функцию сердца. Кроме того, поддержание мышечного тонуса укрепляет плотность костной ткани, защищает человека от остеопороза и гарантирует сохранение мобильности в глубокой старости, уберегая от опасных травм.

Главный маркер здорового старения

Современная индустрия красоты навязывает жесткие стандарты похудения, однако с точки зрения доказательной медицины экстремальная потеря веса, особенно за счет мышечной ткани, губительна для пожилых людей.

«Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости», — резюмировал доктор Амир Хан.

Таким образом, для продления жизни критически важно сместить фокус с изнуряющих диет на силовые тренировки и поддержание мышечного каркаса, ведь именно объем и плотность мышц бедер служат естественной страховкой от преждевременного ухода из жизни.