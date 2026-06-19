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19.06.2026, 11:44

Водителя расплющило между двумя автобусами в Петербурге (видео)

Новости Мира 0 581

В Санкт-Петербурге обычная поломка общественного транспорта едва не обернулась жуткой трагедией. Водитель оказался буквально зажат между двумя многотонными автобусами из-за невнимательности своего коллеги, сообщает Lada.kz. 

Фото: Telegram-канал Mash на Мойке
Фото: Telegram-канал Mash на Мойке

Роковая цепочка случайностей

Инцидент произошел на одной из городских остановок. По предварительным данным, у одного из пассажирских автобусов произошла поломка, и он вынужден был остановиться. Второго водитель «лазурного» прибыл на место, чтобы оказать помощь коллеге.

В этот момент третий автобус, начинавший движение от остановочного павильона, не рассчитал траекторию и на скорости врезался в стоящий транспорт. Самое страшное заключалось в том, что прямо между машинами в момент удара находился человек.

Спасительное видео

Мужчину, зажатого между двумя 11-тонными кузовами, заметили далеко не сразу. Шоковое состояние участников аварии могло привести к непоправимому, если бы не случайная свидетельница. Девушка, снимавшая последствия столкновения на мобильный телефон, первая разглядела человека в ловушке.

«Она мгновенно подняла тревогу и закричала водителям. Один из автобусов экстренно сдал назад. Как только давление ослабло, пострадавший сразу потерял сознание и рухнул на асфальт», — сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего водителя — на данный момент его состояние оценивается как крайне тяжелое, за его жизнь борются медики.

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