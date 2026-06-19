«Мне стало её жаль»: Трамп спровоцировал международный скандал выпадом в адрес Мелони

Саммит «Большой семерки» в Париже завершился крупным дипломатическим скандалом между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони. Президент США публично заявил, что итальянский премьер «умоляла» его о совместном снимке, после чего Мелони обвинила Белый дом в откровенной лжи, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: REUTERS

Очередное обострение в отношениях лидеров США и Италии произошло на полях парижской встречи G7. Американский президент в привычной для себя эксцентричной манере рассказал журналистам детали своего общения с главой итальянского правительства. По словам Трампа, Джорджа Мелони буквально преследовала его ради совместного кадра.

«Вероятно, она счастлива, что я вообще снизошел до разговора с ней. Я не был обязан этого делать. Она умоляла меня сфотографироваться, так сильно этого хотела! Мне просто стало ее жаль, поэтому я согласился», — цитирует заявление Трампа агентство ТАСС.

Ответ Рима: «Это полностью выдумано»

Итальянская сторона отреагировала незамедлительно. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони записала официальное видеообращение в соцсети X (бывший Twitter), в котором категорически опровергла слова американского лидера и выразила недоумение его поведением.

Мелони подчеркнула, что подобные заявления главы Белого дома переходят рамки допустимого в дипломатии.

«Такие вещи требуют мгновенной реакции. Слова Дональда Трампа — это чистой воды вымысел. Честно говоря, я поражена. Я не способна понять, почему президент Соединенных Штатов позволяет себе так вести себя по отношению к ключевым союзникам. И, к сожалению, это происходит уже не впервые», — резюмировала премьер Италии.

Истинные причины конфликта: месть за Папу Римского?

Эксперты отмечают, что нынешняя пикировка — лишь верхушка айсберга в затяжном конфликте двух лидеров. Отношения между Трампом и Мелони резко ухудшились еще в апреле текущего года.

Тогда поводом для разногласий стала критика Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV, который осудил эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке. Джорджа Мелони публично заступилась за понтифика, назвав риторику президента США «неприемлемой». В ответ Трамп обвинил саму Мелони в недальновидности и геополитической слепоте, заявив, что Риму «все равно на ядерную угрозу со стороны Ирана, который способен уничтожить Италию за две минуты».