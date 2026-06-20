Врач назвала вкусы вейпов, которые могут сильнее вредить сосудам

Некоторые ароматизаторы, используемые в жидкостях для электронных сигарет, способны усиливать воспалительные процессы и повышать риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Какие компоненты содержатся в жидкостях для вейпов

Жидкости для электронных сигарет содержат не только никотин, но и различные ароматизаторы, а также химические соединения, которые при вдыхании могут вызывать воспаление и повреждение клеток организма, рассказала доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета Эльвира Хачирова.

По словам специалиста, особое внимание следует обратить на определенные вкусовые добавки, которые способны оказывать негативное воздействие на сосуды и иммунные клетки.

Какие вкусы считаются наиболее опасными

Как отметила врач, исследования показали, что коричный альдегид, используемый для придания жидкости вкуса корицы, оказался одним из наиболее токсичных веществ для клеток эндотелия – внутреннего слоя кровеносных сосудов.

По данным лабораторных исследований, это соединение способствует развитию воспалительных процессов в эндотелии и вызывает окислительный стресс.

Кроме того, потенциальную опасность представляют жидкости со сливочными и маслянистыми вкусами. Они нередко содержат вещества диацетил и 2,3-пентандион, которые способны усиливать процессы, связанные с образованием атеросклеротических бляшек.

Как ароматизаторы влияют на развитие атеросклероза

Специалист пояснила, что диацетил и 2,3-пентандион относятся к ароматизаторам-кетонам, применяемым для создания сливочных вкусов.

После попадания в организм через легкие эти вещества могут проникать в кровоток и воздействовать на иммунные клетки – макрофаги. Под их влиянием клетки начинают активно поглощать окисленный холестерин и превращаются в так называемые пенистые клетки, которые считаются основой атеросклеротических бляшек.

Помимо этого, данные соединения способны запускать воспалительные процессы и провоцировать гибель клеток.

Исследование показало ускоренное образование тромбов

Эльвира Хачирова также напомнила о результатах исследования, проведенного в 2021 году. В ходе эксперимента ученые подвергали лабораторных мышей воздействию пара электронных сигарет.

По итогам наблюдений выяснилось, что у животных из экспериментальной группы тромбы формировались значительно быстрее, чем у мышей из контрольной группы.

По словам врача, полученные результаты позволяют предположить наличие аналогичных рисков и для людей, использующих электронные сигареты.