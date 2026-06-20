На ЧМ-2026 определились первые сборные, потерявшие шансы на выход в плей-офф

По итогам девятого игрового дня чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны первые команды, которые досрочно лишились возможности продолжить борьбу за трофей в стадии плей-офф, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Кто первым выбыл из борьбы за выход в плей-офф

На чемпионате мира по футболу 2026 года определились первые сборные, которые утратили шансы на выход в следующую стадию турнира.

По итогам девятого игрового дня соревнований досрочно завершили борьбу за попадание в плей-офф сборные Турции и Гаити. Обе команды потерпели по второму поражению на турнире и лишились возможности подняться на третье место в своих группах.

Согласно регламенту нынешнего мирового первенства, восемь из 12 команд, занявших третьи места, получают право продолжить выступление на стадии 1/16 финала. Однако турецкая и гаитянская сборные уже не смогут претендовать даже на эту позицию.

Чемпионат проходит в трех странах

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня. Матчи турнира принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада.

Финальный матч мирового первенства запланирован на 19 июля.

Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая на чемпионате мира 2022 года в решающем матче одержала победу над командой Франции.

Слухи об участии сборной России не подтвердились

Ранее ряд средств массовой информации сообщал о возможности участия сборной России в чемпионате мира по специальному приглашению (уайлд-кард).

Такие предположения появились на фоне сообщений о возможном отказе сборной Ирана от выступления на турнире из-за конфликта с США и Израилем.

Однако впоследствии стало известно, что иранская сторона начала переговоры с ФИФА по вопросу переноса своих матчей с территории Соединенных Штатов в Мексику.

Кроме того, 18 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил, что ФИФА предоставила национальной сборной гарантии участия в предстоящем чемпионате мира.