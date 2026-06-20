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20.06.2026, 12:09

Работу могут не дать: какие публикации в соцсетях могут навредить карьере

Новости Мира 0 528

Эксперт по карьерному развитию рассказала, какой контент в социальных сетях может помешать трудоустройству, а какие публикации, наоборот, помогают сформировать положительный профессиональный имидж, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Какие посты могут испортить впечатление о кандидате

Содержание страниц в социальных сетях все чаще становится одним из факторов, на которые обращают внимание работодатели при подборе сотрудников. Некоторые публикации способны негативно повлиять на решение рекрутеров, предупредила основатель Школы карьерного менеджмента и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

По словам специалиста, осторожнее всего следует относиться к публикациям на политические темы. Если человек не строит карьеру в политической сфере и не ищет работодателя с определенными политическими взглядами, участие в публичных политических дискуссиях может восприниматься компаниями как потенциальный риск.

Кроме того, нежелательное впечатление могут сформировать фотографии с шумных вечеринок, ночных клубов и постоянные публикации о развлечениях. Такой контент способен создать у работодателя представление о несерьезном отношении кандидата к работе.

Полное отсутствие соцсетей тоже вызывает вопросы

При этом эксперт отметила, что отсутствие аккаунтов в социальных сетях также не всегда играет на руку соискателю.

По ее словам, если человека невозможно найти ни на одной популярной площадке, это иногда воспринимается как признак недостаточной адаптивности к современным условиям. Поэтому специалист рекомендует вести хотя бы один профиль и периодически обновлять его.

Какой контент помогает карьере

По мнению Курбановой, социальные сети должны дополнять профессиональный образ человека. Положительно на репутацию могут влиять публикации о путешествиях, семейном досуге, посещении выставок, театров или занятиях спортом. Такой контент демонстрирует широкий круг интересов.

Однако важно соблюдать баланс и не создавать впечатление, что какое-либо увлечение занимает в жизни человека главное место.

Также эксперт советует регулярно рассказывать о профессиональных достижениях. Это могут быть участие в конференциях, выступления на профильных мероприятиях, публикации в специализированных изданиях или успешно реализованные проекты.

Что нельзя публиковать о работодателе

Отдельное внимание специалист уделила вопросам деловой этики в интернете.

По ее словам, недопустимо размещать в открытом доступе конфиденциальную информацию о работодателе, а также публично критиковать компанию, даже если речь идет о бывшем месте работы. Подобные публикации могут вызвать у потенциального работодателя сомнения в надежности кандидата.

Почему опасно превращать страницу в рекламу самого себя

Эксперт также предупредила, что чрезмерное продвижение личного бренда может стать поводом для дополнительных вопросов со стороны работодателей.

Если профиль полностью состоит из экспертного контента, публикаций и продвижения личных услуг, компания может сделать вывод, что человек в перспективе планирует развивать собственный бренд и не заинтересован в долгосрочной работе в найме, - сказала эксперт.

Поэтому перед ведением социальных сетей важно определить основную цель присутствия в интернете и придерживаться выбранной стратегии.

Что стоит сделать перед поиском работы

Перед началом поиска новой работы специалист рекомендует внимательно просмотреть свои открытые публикации и фотографии за последние месяцы.

При необходимости доступ к контенту, который может негативно повлиять на репутацию кандидата, его близких или нынешнего и будущего работодателя, лучше ограничить. По словам эксперта, такой аудит социальных сетей поможет избежать лишних вопросов на этапе трудоустройства и повысить шансы на успешное прохождение отбора.

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