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20.06.2026, 13:55

Япония впервые за почти 50 лет повышает стоимость виз

Новости Мира 0 516

С июля Япония увеличит стоимость однократных и многократных въездных виз для иностранных граждан в пять раз — такое повышение произойдет впервые с 1978 года, передает Lada.kz со ссылкой на Kyodonews.net.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Визы для иностранцев существенно подорожают

Власти Японии приняли решение значительно повысить стоимость въездных виз для иностранных граждан. Новые тарифы начнут действовать уже с июля текущего года.

Как сообщает Kyodo News, цена однократной визы увеличится с 3 тыс. иен (около 19 долларов США) до 15 тыс. иен (примерно 93 доллара). Стоимость многократной визы также вырастет в пять раз – с 6 тыс. иен (около 38 долларов) до 30 тыс. иен (примерно 186 долларов).

Первое повышение почти за полвека

Отмечается, что пересмотр визовых сборов проводится впервые с 1978 года.

В японском правительстве объяснили решение изменившейся экономической ситуацией. Среди основных причин названы инфляция и ослабление курса национальной валюты.

Повлияет ли это на туристов

Глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что власти не ожидают существенного влияния новых тарифов на туристический поток.

По его словам, увеличение стоимости визовых сборов позволит привести японские тарифы в соответствие с уровнем, действующим в других государствах, входящих в «Большую семерку» (G7).

В правительстве рассчитывают, что повышение цен не станет серьезным препятствием для иностранных путешественников, желающих посетить страну.

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