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21.06.2026, 09:17

Не 10 тысяч: исследователи выяснили, сколько шагов нужно проходить ежедневно для долголетия

Новости Мира 0 542

Регулярная ходьба способна существенно снизить риск преждевременной смерти. Международная группа ученых проанализировала данные десятков исследований и определила минимальное количество шагов, которое приносит ощутимую пользу здоровью. При этом популярная норма в 10 тысяч шагов оказалась не обязательной, передаёт Lada.kz со ссылкой на Газету.Ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Сколько шагов в день нужно для долголетия

Ученые выяснили, что для снижения риска преждевременной смерти вовсе не обязательно ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Как показал масштабный анализ научных данных, заметный положительный эффект для здоровья появляется уже при меньшей физической активности.

Исследование охватило результаты 57 ранее опубликованных научных работ, в которых приняли участие более 160 тысяч человек. Специалисты сравнили показатели людей, проходивших около 2 тысяч шагов в день, с теми, кто был более активен.

Выяснилось, что ежедневные 7 тысяч шагов связаны со снижением риска смерти от всех причин на 47 процентов. Кроме того, вероятность развития деменции уменьшалась на 38 процентов, риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 25 процентов, а риск смерти от болезней сердца — на 47 процентов.

Дополнительная польза есть, но она становится менее выраженной

Исследователи отмечают, что увеличение физической активности до 10 тысяч шагов также приносит пользу, однако дальнейшее снижение рисков уже не столь значительное.

Так, по сравнению с показателем в 7 тысяч шагов, прохождение 10 тысяч шагов в день дополнительно уменьшает вероятность смерти примерно на 10 процентов. Риск сердечно-сосудистых заболеваний при этом сокращается еще на 5 процентов, а вероятность развития деменции — на 7 процентов.

Важна не только дистанция

Авторы исследования подчеркивают, что главное значение имеет сама регулярная физическая активность. Даже умеренное увеличение количества шагов может положительно сказаться на здоровье человека.

По словам специалистов, людям, ведущим малоподвижный образ жизни, не стоит стремиться сразу к высоким показателям. Намного важнее постепенно увеличивать ежедневную активность и поддерживать ее на постоянной основе.

Ученые пришли к выводу, что распространенное правило о необходимости проходить 10 тысяч шагов в день не является обязательным условием для укрепления здоровья. Для большинства людей уже 7 тысяч шагов ежедневно способны обеспечить значительную пользу и способствовать увеличению продолжительности жизни.

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