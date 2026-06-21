Почему одни едят все подряд и не толстеют: исследователи нашли объяснение

Способность некоторых людей оставаться стройными, несмотря на отсутствие строгих ограничений в питании, давно вызывает интерес у ученых. Новые исследования показали, что дело не только в быстром обмене веществ. На вес человека влияет целый комплекс факторов, включая генетику, гормональный фон и расход энергии, передаёт Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".

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Специалисты из Абердинского университета в Великобритании и Китайской академии наук попытались разобраться, почему одни люди могут позволить себе практически любые продукты и при этом сохранять стройную фигуру.

Для этого ученые проанализировали данные 323 добровольцев. В первую группу вошли 150 человек с индексом массы тела ниже 18,5, а во вторую — 173 участника с нормальным весом. Исследователи оценивали особенности их обмена веществ, уровень физической активности и другие показатели.

Дело оказалось не только в количестве съеденного

Результаты работы показали, что люди с низкой массой тела в среднем потребляют меньше калорий, чем может показаться со стороны. Кроме того, их организм расходует больше энергии даже в состоянии покоя.

По словам ученых, на способность сохранять стройность влияют сразу несколько факторов. Среди них — особенности генетики, работа гормонов, а также различия в микрофлоре кишечника и механизмах регуляции аппетита.

Генетика играет важную роль

Исследователи отмечают, что некоторые люди от природы обладают предрасположенностью к худобе. У таких людей организм эффективнее сжигает калории и менее склонен к накоплению жировых запасов.

При этом специалисты подчеркивают, что «волшебного» гена стройности не существует. Поддержание нормального веса является результатом взаимодействия множества биологических механизмов.

Ученые призывают отказаться от стереотипов

Авторы исследования считают, что распространенное мнение о том, что все люди с лишним весом просто потребляют слишком много пищи, является чрезмерным упрощением.

По мнению специалистов, масса тела зависит не только от рациона и физической активности, но и от индивидуальных особенностей организма. Поэтому подход к вопросам питания и контроля веса должен быть максимально персонализированным.

Ученые подчеркивают, что понимание механизмов, позволяющих некоторым людям оставаться стройными, может помочь в разработке новых методов профилактики и лечения ожирения.