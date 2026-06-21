Почему одни едят все подряд и не толстеют: исследователи нашли объяснение

Способность некоторых людей оставаться стройными, несмотря на отсутствие строгих ограничений в питании, давно вызывает интерес у ученых. Новые исследования показали, что дело не только в быстром обмене веществ. На вес человека влияет целый комплекс факторов, включая генетику, гормональный фон и расход энергии, передаёт Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".
Специалисты из Абердинского университета в Великобритании и Китайской академии наук попытались разобраться, почему одни люди могут позволить себе практически любые продукты и при этом сохранять стройную фигуру.
Для этого ученые проанализировали данные 323 добровольцев. В первую группу вошли 150 человек с индексом массы тела ниже 18,5, а во вторую — 173 участника с нормальным весом. Исследователи оценивали особенности их обмена веществ, уровень физической активности и другие показатели.
Результаты работы показали, что люди с низкой массой тела в среднем потребляют меньше калорий, чем может показаться со стороны. Кроме того, их организм расходует больше энергии даже в состоянии покоя.
По словам ученых, на способность сохранять стройность влияют сразу несколько факторов. Среди них — особенности генетики, работа гормонов, а также различия в микрофлоре кишечника и механизмах регуляции аппетита.
Исследователи отмечают, что некоторые люди от природы обладают предрасположенностью к худобе. У таких людей организм эффективнее сжигает калории и менее склонен к накоплению жировых запасов.
При этом специалисты подчеркивают, что «волшебного» гена стройности не существует. Поддержание нормального веса является результатом взаимодействия множества биологических механизмов.
Авторы исследования считают, что распространенное мнение о том, что все люди с лишним весом просто потребляют слишком много пищи, является чрезмерным упрощением.
По мнению специалистов, масса тела зависит не только от рациона и физической активности, но и от индивидуальных особенностей организма. Поэтому подход к вопросам питания и контроля веса должен быть максимально персонализированным.
Ученые подчеркивают, что понимание механизмов, позволяющих некоторым людям оставаться стройными, может помочь в разработке новых методов профилактики и лечения ожирения.
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