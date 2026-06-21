18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.37
559.77
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.06.2026, 11:22

Почему одни едят все подряд и не толстеют: исследователи нашли объяснение

Новости Мира 0 505

Способность некоторых людей оставаться стройными, несмотря на отсутствие строгих ограничений в питании, давно вызывает интерес у ученых. Новые исследования показали, что дело не только в быстром обмене веществ. На вес человека влияет целый комплекс факторов, включая генетику, гормональный фон и расход энергии, передаёт Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Специалисты из Абердинского университета в Великобритании и Китайской академии наук попытались разобраться, почему одни люди могут позволить себе практически любые продукты и при этом сохранять стройную фигуру.

Для этого ученые проанализировали данные 323 добровольцев. В первую группу вошли 150 человек с индексом массы тела ниже 18,5, а во вторую — 173 участника с нормальным весом. Исследователи оценивали особенности их обмена веществ, уровень физической активности и другие показатели.

Дело оказалось не только в количестве съеденного

Результаты работы показали, что люди с низкой массой тела в среднем потребляют меньше калорий, чем может показаться со стороны. Кроме того, их организм расходует больше энергии даже в состоянии покоя.

По словам ученых, на способность сохранять стройность влияют сразу несколько факторов. Среди них — особенности генетики, работа гормонов, а также различия в микрофлоре кишечника и механизмах регуляции аппетита.

Генетика играет важную роль

Исследователи отмечают, что некоторые люди от природы обладают предрасположенностью к худобе. У таких людей организм эффективнее сжигает калории и менее склонен к накоплению жировых запасов.

При этом специалисты подчеркивают, что «волшебного» гена стройности не существует. Поддержание нормального веса является результатом взаимодействия множества биологических механизмов.

Ученые призывают отказаться от стереотипов

Авторы исследования считают, что распространенное мнение о том, что все люди с лишним весом просто потребляют слишком много пищи, является чрезмерным упрощением.

По мнению специалистов, масса тела зависит не только от рациона и физической активности, но и от индивидуальных особенностей организма. Поэтому подход к вопросам питания и контроля веса должен быть максимально персонализированным.

Ученые подчеркивают, что понимание механизмов, позволяющих некоторым людям оставаться стройными, может помочь в разработке новых методов профилактики и лечения ожирения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь