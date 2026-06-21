70 тонн величия: на родине Месси воздвигли гигантский монумент (видео)

В Аргентине торжественно открыли колоссальный 26-метровый монумент в честь легендарного нападающего Лионеля Месси. Памятник официально признан самым грандиозным из всех, что когда-либо воздвигались в честь восьмикратного обладателя «Золотого мяча», сообщает Lada.kz.
Презентация гигантской скульптуры состоялась на родине футболиста. Вес колоссальной конструкции составил рекордные 70 тонн. Как сообщает спортивный телеканал TyC Sports, автором этого масштабного арт-объекта стал известный аргентинский скульптор Альдо Бероиса.
Примечательно, что это событие совпало с курьезным инцидентом на другом конце планеты. Буквально в начале июня 2026 года в индийской Калькутте пришлось экстренно демонтировать другую, 21-метровую статую аргентинца. Местные власти пошли на этот шаг из-за жалоб жителей: конструкция сильно раскачивалась при порывах ветра и угрожала безопасности горожан. Новая аргентинская статуя, судя по весу и инженерному подходу, простоит века.
Открытие монумента совпало с очередным историческим достижением 38-летнего капитана на полях проходящего сейчас Чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Накануне Лионель Месси оформил блестящий хет-трик в матче группового этапа против сборной Алжира, обеспечив Аргентине уверенную победу со счетом 3:0. Этот триумф позволил форварду довести счет своих голов на мундиалях до 16. Таким образом, Месси повторил, казалось бы, вечный рекорд немецкого нападающего Мирослава Клозе, и теперь делит с ним титул лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира.
На данный момент Лионель Месси выступает в США за клуб «Интер Майами», куда он перешел в 2023 году после яркой европейской карьеры в «Пари Сен-Жермен» и «Барселоне». Именно в составе каталонского гранда аргентинец собрал главные клубные трофеи:
4 кубка Лиги чемпионов УЕФА;
3 Суперкубка УЕФА;
3 золота Клубного чемпионата мира.
В составе национальной сборной Месси выиграл абсолютно всё. Он является действующим чемпионом мира (2022) и обладателем серебра ЧМ-2014, олимпийским чемпионом (2008), а также двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024). Текущий мундиаль может окончательно закрепить за ним статус величайшего игрока в истории футбола.
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