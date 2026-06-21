70 тонн величия: на родине Месси воздвигли гигантский монумент (видео)

В Аргентине торжественно открыли колоссальный 26-метровый монумент в честь легендарного нападающего Лионеля Месси. Памятник официально признан самым грандиозным из всех, что когда-либо воздвигались в честь восьмикратного обладателя «Золотого мяча», сообщает Lada.kz.

Фото: Inter Miami CF

Рекордные масштабы и автор проекта

Презентация гигантской скульптуры состоялась на родине футболиста. Вес колоссальной конструкции составил рекордные 70 тонн. Как сообщает спортивный телеканал TyC Sports, автором этого масштабного арт-объекта стал известный аргентинский скульптор Альдо Бероиса.

Примечательно, что это событие совпало с курьезным инцидентом на другом конце планеты. Буквально в начале июня 2026 года в индийской Калькутте пришлось экстренно демонтировать другую, 21-метровую статую аргентинца. Местные власти пошли на этот шаг из-за жалоб жителей: конструкция сильно раскачивалась при порывах ветра и угрожала безопасности горожан. Новая аргентинская статуя, судя по весу и инженерному подходу, простоит века.

Триумф на текущем Чемпионате мира

Открытие монумента совпало с очередным историческим достижением 38-летнего капитана на полях проходящего сейчас Чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Накануне Лионель Месси оформил блестящий хет-трик в матче группового этапа против сборной Алжира, обеспечив Аргентине уверенную победу со счетом 3:0. Этот триумф позволил форварду довести счет своих голов на мундиалях до 16. Таким образом, Месси повторил, казалось бы, вечный рекорд немецкого нападающего Мирослава Клозе, и теперь делит с ним титул лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира.

Золотой архив «Инопланетянина»

На данный момент Лионель Месси выступает в США за клуб «Интер Майами», куда он перешел в 2023 году после яркой европейской карьеры в «Пари Сен-Жермен» и «Барселоне». Именно в составе каталонского гранда аргентинец собрал главные клубные трофеи:

4 кубка Лиги чемпионов УЕФА;

3 Суперкубка УЕФА;

3 золота Клубного чемпионата мира.

В составе национальной сборной Месси выиграл абсолютно всё. Он является действующим чемпионом мира (2022) и обладателем серебра ЧМ-2014, олимпийским чемпионом (2008), а также двукратным победителем Кубка Америки (2021, 2024). Текущий мундиаль может окончательно закрепить за ним статус величайшего игрока в истории футбола.