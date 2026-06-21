Не пахнет, не скисает и без сливок: эксперты рассказали о свойствах магазинного молока

Многие покупатели считают, что магазинное молоко уступает по качеству деревенскому из-за отсутствия характерного запаха, слоя сливок и длительного срока хранения. Однако специалисты утверждают, что такие различия объясняются современными технологиями обработки. Эксперты рассказали, почему промышленное молоко имеет иные свойства и действительно ли в него добавляют консерванты, передаёт Lada.kz со сылкой на rambler.ru.
Существует мнение, что длительный срок годности магазинного молока обеспечивается за счет консервантов и других добавок. Однако специалисты отмечают, что современные молокоперерабатывающие предприятия придерживаются строгих стандартов качества, а наличие посторонних примесей, включая остатки антибиотиков, может стать основанием для выбраковки сырья.
«Попадание антибиотиков в общий танк с молоком — это страшный сон любого технолога. Наличие антибиотиков делает невозможным производство кефира, сметаны или йогурта, так как бактерии закваски в такой среде просто не выживут. Если в уже принятом на производство молоке обнаруживают следы лекарств (которыми лечили корову на ферме), вся ёмкость — а это могут быть десятки тонн сырья — подлежит утилизации. Это очень большие убытки для завода, поэтому всё молоко проходит тщательный контроль на приёмке и, если в нём есть хотя бы малейшие следы антибиотиков, просто не принимается».
Продлить срок хранения позволяет пастеризация и многоступенчатая очистка. Эти технологии помогают сохранить свежесть продукта на протяжении нескольких недель без использования консервантов.
Кроме того, термическая обработка снижает риск заражения опасными бактериями и инфекциями, которые могут присутствовать в сыром молоке.
Многие считают, что появление слоя сливок свидетельствует о натуральности продукта. В домашнем молоке жир постепенно поднимается вверх, тогда как в промышленном производстве применяется гомогенизация.
Во время этого процесса жировые частицы измельчаются и равномерно распределяются по всему объему. Благодаря этому молоко приобретает однородную структуру, а жирность остается одинаковой.
Специалисты подчеркивают, что отсутствие сливок не является признаком использования сухого молока или искусственных компонентов.
Выраженный запах, характерный для деревенского молока, многие также воспринимают как показатель натуральности. Однако эксперты отмечают, что специфический аромат зачастую связан с особенностями ручной дойки и контактом продукта с окружающей средой.
На современных фермах используются закрытые системы, позволяющие минимизировать воздействие внешних факторов. В результате молоко сохраняет естественный вкус и соответствует санитарным требованиям.
Домашнее молоко обычно быстро скисает благодаря содержащимся в нем молочнокислым бактериям. После пастеризации количество таких микроорганизмов значительно сокращается.
По этой причине при длительном хранении в продукте могут развиваться другие бактерии, что приводит к изменению вкуса, а не к образованию привычной простокваши. Специалисты подчеркивают, что это не свидетельствует о наличии химических добавок.
Надпись «ультрапастеризованное» и срок годности в 6 месяцев пугают многих. Как молоко может не портиться так долго без консервантов? Ответ прост: это самая совершенная технология сохранения продукта.
Процесс ультрапастеризации выглядит так: качественное молоко высшего сорта на 2–4 секунды нагревают до температуры 137–140 °C и тут же резко охлаждают до 4–5 °C. За эти мгновения погибают все бактерии и их споры, но молочный белок, многие витамины и полезные микроэлементы не успевают разрушиться.
Затем молоко разливается в асептическую упаковку (тетрапак), состоящую из нескольких слоёв картона, фольги и полиэтилена. Эта броня полностью защищает продукт от солнечного света и кислорода — главных факторов порчи. Пока пакет закрыт, внутри сохраняется полная стерильность. В таком молоке просто нет никаких бактерий, поэтому оно и не портится. Как только вы открыли пакет, внутрь попадают бактерии из воздуха, и срок жизни продукта сокращается до нескольких суток — точно так же, как и у обычного молока.
Несмотря на современные технологии, специалисты отмечают, что определенные риски в производстве сохраняются. Они могут быть связаны с неисправностью оборудования, нарушением правил санитарной обработки или использованием устаревших методов.
Кроме того, в некоторых случаях производители могут применять сухое молоко для поддержания необходимого уровня белка, особенно в зимний период. По словам экспертов, это не представляет опасности для здоровья, хотя может отражаться на вкусе продукта.
Специалисты пришли к выводу, что отсутствие слоя сливок, специфического запаха и длительный срок хранения являются следствием современных технологий производства и не указывают на ненатуральное происхождение молока.
«Чем технологичнее оборудование, тем менее значим человеческий фактор. Поэтому я рекомендую покупать молоко в пластиковых бутылках — оно разливается на самых современных, полностью автоматизированных линиях, где возможность оператора что-то испортить минимальна. Самые же старые линии — те, которые разливают молоко в полиэтиленовые пакеты. Как правило, они произведены ещё в прошлом веке, часто ломаются, многие операции на них выполняются вручную, и большинство неприятных инцидентов связано именно с таким молоком», — рассказывает эксперт.
Длительный срок хранения и отсутствие сливок — это результат обработки натурального молока, а не признак его «искусственности».
Горький вкус застоявшегося молока — не доказательство добавления «химии», а лишь сигнал о том, что в продукте взяли верх гнилостные процессы, а не молочнокислое брожение.
Пастеризованное молоко (с коротким сроком годности) сохраняет больше «родной» микрофлоры, а ультрапастеризованное содержит чуть меньше полезных веществ, но максимально очищено от бактерий.
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