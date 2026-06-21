Не пахнет, не скисает и без сливок: эксперты рассказали о свойствах магазинного молока

Многие покупатели считают, что магазинное молоко уступает по качеству деревенскому из-за отсутствия характерного запаха, слоя сливок и длительного срока хранения. Однако специалисты утверждают, что такие различия объясняются современными технологиями обработки. Эксперты рассказали, почему промышленное молоко имеет иные свойства и действительно ли в него добавляют консерванты, передаёт Lada.kz со сылкой на rambler.ru.

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Консерванты не являются причиной длительного хранения

Существует мнение, что длительный срок годности магазинного молока обеспечивается за счет консервантов и других добавок. Однако специалисты отмечают, что современные молокоперерабатывающие предприятия придерживаются строгих стандартов качества, а наличие посторонних примесей, включая остатки антибиотиков, может стать основанием для выбраковки сырья.

«Попадание антибиотиков в общий танк с молоком — это страшный сон любого технолога. Наличие антибиотиков делает невозможным производство кефира, сметаны или йогурта, так как бактерии закваски в такой среде просто не выживут. Если в уже принятом на производство молоке обнаруживают следы лекарств (которыми лечили корову на ферме), вся ёмкость — а это могут быть десятки тонн сырья — подлежит утилизации. Это очень большие убытки для завода, поэтому всё молоко проходит тщательный контроль на приёмке и, если в нём есть хотя бы малейшие следы антибиотиков, просто не принимается».

Продлить срок хранения позволяет пастеризация и многоступенчатая очистка. Эти технологии помогают сохранить свежесть продукта на протяжении нескольких недель без использования консервантов.

Кроме того, термическая обработка снижает риск заражения опасными бактериями и инфекциями, которые могут присутствовать в сыром молоке.

Почему на поверхности не образуются сливки

Многие считают, что появление слоя сливок свидетельствует о натуральности продукта. В домашнем молоке жир постепенно поднимается вверх, тогда как в промышленном производстве применяется гомогенизация.

Во время этого процесса жировые частицы измельчаются и равномерно распределяются по всему объему. Благодаря этому молоко приобретает однородную структуру, а жирность остается одинаковой.

Специалисты подчеркивают, что отсутствие сливок не является признаком использования сухого молока или искусственных компонентов.

Отсутствие сильного запаха связано с особенностями производства

Выраженный запах, характерный для деревенского молока, многие также воспринимают как показатель натуральности. Однако эксперты отмечают, что специфический аромат зачастую связан с особенностями ручной дойки и контактом продукта с окружающей средой.

На современных фермах используются закрытые системы, позволяющие минимизировать воздействие внешних факторов. В результате молоко сохраняет естественный вкус и соответствует санитарным требованиям.

Почему магазинное молоко не всегда превращается в простоквашу

Домашнее молоко обычно быстро скисает благодаря содержащимся в нем молочнокислым бактериям. После пастеризации количество таких микроорганизмов значительно сокращается.

По этой причине при длительном хранении в продукте могут развиваться другие бактерии, что приводит к изменению вкуса, а не к образованию привычной простокваши. Специалисты подчеркивают, что это не свидетельствует о наличии химических добавок.

Ультрапастеризация обеспечивает длительный срок годности

Надпись «ультрапастеризованное» и срок годности в 6 месяцев пугают многих. Как молоко может не портиться так долго без консервантов? Ответ прост: это самая совершенная технология сохранения продукта.

Процесс ультрапастеризации выглядит так: качественное молоко высшего сорта на 2–4 секунды нагревают до температуры 137–140 °C и тут же резко охлаждают до 4–5 °C. За эти мгновения погибают все бактерии и их споры, но молочный белок, многие витамины и полезные микроэлементы не успевают разрушиться.

Затем молоко разливается в асептическую упаковку (тетрапак), состоящую из нескольких слоёв картона, фольги и полиэтилена. Эта броня полностью защищает продукт от солнечного света и кислорода — главных факторов порчи. Пока пакет закрыт, внутри сохраняется полная стерильность. В таком молоке просто нет никаких бактерий, поэтому оно и не портится. Как только вы открыли пакет, внутрь попадают бактерии из воздуха, и срок жизни продукта сокращается до нескольких суток — точно так же, как и у обычного молока.

Человеческий фактор полностью исключить невозможно

Несмотря на современные технологии, специалисты отмечают, что определенные риски в производстве сохраняются. Они могут быть связаны с неисправностью оборудования, нарушением правил санитарной обработки или использованием устаревших методов.

Кроме того, в некоторых случаях производители могут применять сухое молоко для поддержания необходимого уровня белка, особенно в зимний период. По словам экспертов, это не представляет опасности для здоровья, хотя может отражаться на вкусе продукта.

Специалисты пришли к выводу, что отсутствие слоя сливок, специфического запаха и длительный срок хранения являются следствием современных технологий производства и не указывают на ненатуральное происхождение молока.

«Чем технологичнее оборудование, тем менее значим человеческий фактор. Поэтому я рекомендую покупать молоко в пластиковых бутылках — оно разливается на самых современных, полностью автоматизированных линиях, где возможность оператора что-то испортить минимальна. Самые же старые линии — те, которые разливают молоко в полиэтиленовые пакеты. Как правило, они произведены ещё в прошлом веке, часто ломаются, многие операции на них выполняются вручную, и большинство неприятных инцидентов связано именно с таким молоком», — рассказывает эксперт.

Главное о магазинном молоке

Длительный срок хранения и отсутствие сливок — это результат обработки натурального молока, а не признак его «искусственности».

Горький вкус застоявшегося молока — не доказательство добавления «химии», а лишь сигнал о том, что в продукте взяли верх гнилостные процессы, а не молочнокислое брожение.

Пастеризованное молоко (с коротким сроком годности) сохраняет больше «родной» микрофлоры, а ультрапастеризованное содержит чуть меньше полезных веществ, но максимально очищено от бактерий.