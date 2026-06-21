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21.06.2026, 16:30

Что есть между приёмами пищи: эксперт перечислила 12 здоровых перекусов

Новости Мира 0 315

Диетологи отмечают, что правильно подобранные перекусы помогают поддерживать уровень энергии в течение дня и предотвращают переедание во время основных приемов пищи. Специалисты советуют выбирать продукты, которые сочетают пользу, питательность и удобство. Эксперт назвала 12 вариантов здоровых перекусов, которые легко включить в ежедневный рацион, передаёт  Lada.kz со сылкой на "Доктор Питер".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Почему перекусы важны

По словам специалистов, перекусы играют важную роль в поддержании стабильного уровня сахара в крови и помогают избежать сильного чувства голода. При этом они не должны заменять полноценные приемы пищи, а служат лишь дополнительным источником энергии между завтраком, обедом и ужином.

Диетологи подчеркивают, что ключевой принцип здорового перекуса — баланс белков, жиров и углеводов, а также умеренные порции.

12 вариантов здоровых перекусов

Эксперты выделяют несколько простых и доступных вариантов, которые можно использовать в течение дня:

  1. Свежие фрукты (яблоки, груши, бананы).
  2. Овощные палочки (морковь, огурцы, сельдерей).
  3. Натуральный йогурт без сахара.
  4. Творог с низким содержанием жира.
  5. Горсть орехов.
  6. Сухофрукты без добавленного сахара.
  7. Цельнозерновые хлебцы.
  8. Хумус с овощами.
  9. Вареные яйца.
  10. Сыр в небольших порциях.
  11. Ягоды в свежем или замороженном виде.
  12. Смузи на основе фруктов и кисломолочных продуктов.

Такие продукты помогают быстро утолить голод и при этом не перегружают организм лишними калориями.

Как правильно организовать перекусы

Специалисты отмечают, что даже полезные продукты требуют контроля порций. Оптимальный перекус должен быть небольшим по объему, чтобы не снижать аппетит перед основным приемом пищи.

Также важно учитывать время приема пищи: слишком частые перекусы могут привести к избытку калорий, а слишком редкие — к перееданию.

Баланс вместо строгих ограничений

Диетологи подчеркивают, что здоровое питание не предполагает жестких запретов. Гораздо важнее выстроить сбалансированный рацион, в котором перекусы занимают свое место и помогают поддерживать хорошее самочувствие в течение дня.

Регулярное употребление полезных перекусов способствует поддержанию энергии, концентрации и нормального обмена веществ.

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