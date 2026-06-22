«Спс» вместо «спасибо»: как три буквы в рабочей переписке выдают сотрудника, готового к увольнению

Три буквы вместо полноценной благодарности стали главным предвестником скорого увольнения. Аналитики выяснили, что привычка писать «спс» в рабочих чатах указывает на выгорание и скорый уход сотрудника из компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Цифровой маркер выгорания: о чем говорит «спс»

В российском корпоративном сегменте обнаружен крайне неожиданный, но точный индикатор текучести кадров. Как показало исследование аналитической компании «Стахановец», использование сокращения «спс» вместо привычного «спасибо» напрямую связано с высоким риском увольнения сотрудника в ближайшие полгода. В среднем этот риск возрастает на 15,7%.

Аналитики подчеркивают, что эта закономерность остается неизменной независимо от возраста работника, его стажа, занимаемой должности или сферы деятельности компании. Сама по себе короткая форма — это не проявление хамства, а ранний симптом психологического дистанцирования. Сотрудник подсознательно начинает экономить внутренние ресурсы и больше не желает тратить энергию на поддержание корпоративного этикета.

Анатомия офисного безразличия

Особенно ярко эта тенденция проявляется в ситуациях так называемой асимметричной коммуникации. Если руководитель или коллеги пишут развернутые, вежливые сообщения, а сотрудник систематически отвечает им сухим «спс», его вовлеченность в процессы падает на 22% уже через 3–4 месяца.

Статистика рисков выглядит следующим образом:

34% составляет вероятность увольнения сотрудника, если он в 80% случаев пишет «спс» в адрес своего начальника.

Всего 12% равен риск ухода для тех, кто последовательно использует полную форму «спасибо».

Наиболее уязвимой категорией оказались линейные руководители и специалисты среднего звена — у них угроза увольнения при переходе на сокращения возрастает на 18%.

Опасные этапы: от сокращения слов до падения KPI

Исследователи выстроили четкую цепочку угасания интереса к работе. Как только субъективная ценность рабочего места в глазах человека падает, его лексикон начинает стремительно беднеть.

Спустя два месяца после появления регулярного «спс» сотрудник с вероятностью в 40% переходит на другие редукции: вместо «хорошо» появляется «ок», а вместо «привет» — «прив».

Примерно через полтора месяца после деградации письменной речи неизбежно наступает спад реальной продуктивности, который никак не связан с перепиской напрямую. У человека снижается скорость закрытия текущих задач и падает точность выполнения корпоративных регламентов. Таким образом, форма вежливости становится опережающим индикатором: сначала меняются буквы в чате, а уже потом рушатся бизнес-показатели.

Где «спс» безопасно, а где бьет тревогу

Влияние этого речевого маркера во многом зависит от внутренней культуры компании. В фирмах с жесткой иерархией и классической офисной структурой (особенно в финансовом секторе) корреляция между «спс» и увольнениями достигает максимальных 22%. При этом в организациях с развитой культурой удаленной работы и асинхронного общения эта связь выражена значительно слабее. В сфере IT, маркетинга и креативных индустрий подобные сокращения и вовсе не несут негативного контекста, являясь частью привычного профессионального сленга.

При этом эксперты предостерегают работодателей от радикальных мер. Прямые административные запреты на использование сленга и сокращений в чатах не решат проблему. Напротив, введение жесткой цензуры повышает риск увольнений еще на 12% из-за возникающего у сотрудников чувства тотального контроля со стороны руководства.