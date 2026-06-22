18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.01
557.87
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.06.2026, 17:17

Названа самая непредсказуемая пластическая операция в мире

Новости Мира 0 584

Ринопластика признана самой рискованной и непредсказуемой эстетической операцией в мировой практике. Каждый четвертый пациент на планете остается недоволен новой формой своего носа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мировая статистика разочарований: почему ринопластика лидирует в антирейтинге

Желание обрести идеальный профиль нередко оборачивается для пациентов эстетическим разочарованием. По данным Международного общества пластических хирургов, именно ринопластика прочно удерживает первое место по числу негативных отзывов.

В общемировой практике риски получить неудовлетворительный результат составляют колоссальные 25%. Как пояснил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин, такая статистика обусловлена сложностью анатомии лица и высокой субъективностью оценки результата со стороны пациента. Коррекция носа требует от врача ювелирной точности, ведь даже минимальное смещение тканей на миллиметр способно полностью изменить облик.

Российский прорыв: как снизить риски до минимума

Впрочем, для российских пациентов прогнозы выглядят гораздо оптимистичнее. По словам Пахилина, в отечественной индустрии красоты процент неудач и недовольства исходами процедур стремительно падает. На сегодняшний день, благодаря ряду факторов, вероятность провального исхода в РФ удалось снизить всего до 3%.

Специалисты связывают этот успех со следующими изменениями:

  • Смена философии: Современные хирурги больше не стремятся делать «шаблонные» носы. В приоритете — сохранение индивидуальных черт лица и гармония пропорций.

  • Колоссальный опыт: Российская школа пластической хирургии накопила мощную практическую базу, позволяющую моделировать результат с максимальной точностью.

  • Внедрение ИТ и технологий: Использование инновационного оборудования сводит к минимуму человеческий фактор при моделировании.

Главные тренды: ультразвуковой скальпель и деликатный подход

Индустрия эстетической медицины стремительно движется в сторону малотравматичности. Как отмечают ведущие специалисты отрасли, в частности эксперты «Олимп Клиник», ключевыми трендами стали гибридные вмешательства, комплексное восстановление контуров тела после сильного похудения и пьезохирургия.

Именно пьезохирургия совершила революцию в коррекции формы носа. Вместо классических и весьма травматичных хирургических инструментов сегодня врачи все чаще используют ультразвуковой скальпель. Он позволяет аккуратно и бережно воздействовать на костные структуры, абсолютно не повреждая при этом окружающие мягкие ткани, сосуды и нервные окончания.

Что это дает пациенту?

Переход на новые технологические рельсы кардинально меняет процесс реабилитации. Использование ультразвука в ринопластике гарантирует:

  1. Отсутствие жутких гематом: Синяки и отеки после операции выражены минимально.

  2. Быстрое восстановление: Пациенты возвращаются к привычной жизни в два-три раза быстрее, чем при использовании классических методик.

  3. Предсказуемость: Риск послеоперационных деформаций из-за неправильного заживления костной ткани сводится практически к нулю.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь