В культовых iPhone нашли вечную уязвимость, которую Apple никогда не исправит

Миллионы старых смартфонов Apple оказались под угрозой компрометации из-за критической аппаратной бреши, которую физически невозможно устранить. Эксперты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют пользователям отказаться от этих устройств ради безопасности личных данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Android Authority.

Фото: androidauthority

Проблема в самом «железе»: что пошло не так

Специалисты исследовательской компании Paradigm Shift обнаружили фундаментальную уязвимость в архитектуре старых поколений iPhone. Проблема получила кодовое имя usbliter8. В отличие от большинства обычных багов, этот эксплойт использует несовершенство контроллера USB на аппаратном уровне.

Как сообщает профильное издание Android Authority, под удар попали девайсы, работающие на базе процессоров A12 Bionic и A13 Bionic. В эту зону риска входят некогда сверхпопулярные линейки, включая iPhone Xs (2018) и iPhone 11 (2019).

Механика взлома: как работает usbliter8

Вредоносный алгоритм активируется при физическом подключении к смартфону через USB-порт. Схема атаки выглядит следующим образом:

Через кабель на iPhone подается специально сгенерированный код.

Из-за ошибки в контроллере интерфейса этот код обходит защитные барьеры.

Система принудительно записывает данные в не предназначенную для этого область памяти.

В результате злоумышленники получают полный контроль над устройством и хранящейся на нем конфиденциальной информацией.

Почему Apple бессильна?

Главная опасность уязвимости usbliter8 кроется в приставке «неустранимая». Поскольку дефект допущен на этапе проектирования и отливки самих микросхем, Apple не сможет выпустить патч безопасности или исправить ситуацию обновлением iOS. Брешь останется в процессорах навсегда.