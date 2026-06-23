В культовых iPhone нашли вечную уязвимость, которую Apple никогда не исправит

Миллионы старых смартфонов Apple оказались под угрозой компрометации из-за критической аппаратной бреши, которую физически невозможно устранить. Эксперты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют пользователям отказаться от этих устройств ради безопасности личных данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Android Authority.
Специалисты исследовательской компании Paradigm Shift обнаружили фундаментальную уязвимость в архитектуре старых поколений iPhone. Проблема получила кодовое имя usbliter8. В отличие от большинства обычных багов, этот эксплойт использует несовершенство контроллера USB на аппаратном уровне.
Как сообщает профильное издание Android Authority, под удар попали девайсы, работающие на базе процессоров A12 Bionic и A13 Bionic. В эту зону риска входят некогда сверхпопулярные линейки, включая iPhone Xs (2018) и iPhone 11 (2019).
Вредоносный алгоритм активируется при физическом подключении к смартфону через USB-порт. Схема атаки выглядит следующим образом:
Через кабель на iPhone подается специально сгенерированный код.
Из-за ошибки в контроллере интерфейса этот код обходит защитные барьеры.
Система принудительно записывает данные в не предназначенную для этого область памяти.
В результате злоумышленники получают полный контроль над устройством и хранящейся на нем конфиденциальной информацией.
Главная опасность уязвимости usbliter8 кроется в приставке «неустранимая». Поскольку дефект допущен на этапе проектирования и отливки самих микросхем, Apple не сможет выпустить патч безопасности или исправить ситуацию обновлением iOS. Брешь останется в процессорах навсегда.
Вердикт экспертов: Учитывая критический статус уязвимости и невозможность программного ремонта, аналитики Paradigm Shift дали бескомпромиссный совет: владельцам устройств с чипами A12 и A13 пора списывать свои гаджеты в утиль и переходить на более актуальные и защищенные модели.
Комментарии0 комментарий(ев)