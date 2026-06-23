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22.06.2026, 19:48

Красота, которая убивает: 5 привычных растений в парках, способных остановить сердце

Новости Мира 0 513

Обычная прогулка по цветущему парку или отдых на дачном участке могут закончиться реанимацией, если потерять бдительность из-за привлекательного вида некоторых растений. Специалисты назвали топ-5 представителей городской флоры, встреча с которыми смертельно опасна, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Скрытая угроза под декоративной листвой: тис и клещевина

  • Тис ягодный: смертоносная живая изгородь Тис ягодный — крайне популярный кустарник, который ландшафтные дизайнеры любят использовать для создания плотных зеленых стен и живых изгородей в черте города. Однако его роскошный вид обманчив. Внутри аппетитных ярко-красных ягод прячутся мелкие косточки, содержащие таксин — мощнейший органический яд. При случайном проглатывании косточки токсин мгновенно атакует слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, провоцируя непрекращающуюся рвоту и острое расстройство желудка. Хуже того, яд бьет по кардиосистеме, вызывая критическую аритмию, брадикардию и, в худшем сценарии, полную остановку дыхания.

  • Клещевина: архитектурный куст с эффектом химоружия Клещевина часто украшает центральные клумбы и приусадебные зоны благодаря своим массивным резным листьям и футуристическим колючим коробочкам красного цвета. Мало кто из прохожих знает, что эти семена — источник рицина и рицинина. Рицин — это белковый токсин, который на клеточном уровне разрушает ткани человеческого организма, буквально растворяя структуры органов. Медики подчеркивают: даже если пациента, отравившегося клещевиной, удается спасти, нанесенный внутренним органам ущерб часто остается необратимым, лишая человека здоровья на всю оставшуюся жизнь.

Ядовитый арсенал дикой природы: болиголов, аконит и цикута

  • Болиголов пятнистый: коварный двойник петрушки Болиголов пятнистый, представляющий семейство Зонтичных, — один из самых коварных обитателей зеленых зон. Внешне его легко идентифицировать по специфическому трубчатому стеблю с сизым налетом и темно-красными пятнами, но неопытные люди часто путают его со съедобной снытью или дикой петрушкой. Ядовитое вещество кониин, содержащееся в болиголове, парализует дыхательную мускулатуру. Ужас ситуации заключается в том, что токсин не блокирует центральную нервную систему: человек задыхается, находясь в абсолютно полном и ясном сознании.

  • Аконит (Борец клобучковый): яд, проникающий сквозь кожу Аконит привлекает внимание своими изящными фиолетовыми цветами, напоминающими редкие орхидеи или колокольчики. Из-за этой эстетики его часто срывают для букетов, совершая роковую ошибку. Аконитин — ключевой алкалоид растения — обладает уникальной способностью мгновенно впитываться не только через слизистые, но и через неповрежденные кожные покровы. Именно поэтому работать с аконитом без плотных защитных перчаток категорически запрещено. Летальный исход наступает стремительно из-за паралича сердца и дыхательного центра.

  • Цикута (Вех ядовитый): болотная смерть Цикута замыкает топ самых опасных растений. Она предпочитает влажную почву и оккупирует берега городских прудов, рек и болот. Внешне безобидная трава насквозь пропитана цикутаксином. Попадание даже минимальной дозы этого вещества в организм вызывает сильнейшие эпилептиформные судороги, за которыми неизбежно следует коллапс дыхательной системы.

Важное предупреждение экспертов

Описанная пятерка — лишь малая часть токсичной флоры, адаптировавшейся к городской среде. Специалисты настоятельно призывают соблюдать базовое правило безопасности: никогда не срывать, не растирать в руках и тем более не пробовать на вкус незнакомые ягоды и травы. К слову, даже привычные всем майские ландыши содержат опасные гликозиды и являются крайне токсичными для человека и домашних животных.

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