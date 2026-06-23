Названо мощнейшее оружие против рака внутри нашего собственного тела

Международная группа исследователей доказала, что скелетные мышцы человека способны напрямую подавлять развитие онкологических заболеваний, однако этот защитный барьер стремительно разрушается в процессе старения, сообщает Lada.kz.

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Секретное оружие организма: как мышцы борются с онкологией

Долгое время считалось, что физическая активность помогает в профилактике рака лишь косвенно — за счет улучшения общего тонуса, разгона лимфы и снижения уровня стресса. Однако авторы нового исследования, опубликованного в авторитетном научном журнале Nature Communications (NatCom), опровергли это убеждение. Ученые из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре выяснили: здоровые и развитые мышцы — это самостоятельный и крайне эффективный инструмент уничтожения раковых клеток.

В процессе работы мышечная ткань генерирует так называемые внеклеточные везикулы. Это микроскопические пузырьки, которые выполняют роль «писем» или биологических сигналов. Как оказалось, внутри этих пузырьков скрывается мощный противоопухолевый коктейль, способный точечно блокировать аномальное деление клеток.

Молекула miR-7a-5p: биологический тормоз для опухолей

В ходе экспериментов на лабораторных мышах и плодовых мушках биологи детально изучили состав везикул, выделяемых молодой мышечной тканью. Оказалось, что они содержат высокую концентрацию особой микроРНК, получившей кодовое название miR-7a-5p.

Именно эта молекула выполняет роль главного онкопротектора:

Она проникает в кровоток и находит очаги зарождения опухолей. Молекула miR-7a-5p прицельно атакует и нейтрализует белок TEAD1. Без белка TEAD1 раковые клетки теряют способность к безудержному размножению, и рост опухоли останавливается.

Эксперименты подтвердили: «молодые» везикулы эффективно сдерживали развитие агрессивных видов рака, включая опухоли легких, кишечника и желчных протоков.

Почему защита отключается с возрастом?

Главная проблема, с которой столкнулись исследователи, заключается в том, что этот природный щит не вечен. По мере старения организма выработка защитных пузырьков критически снижается.

Ученые определили точную цепочку причин этого угасания:

С годами в тканях падает активность сигнального пути Notch .

Параллельно снижается концентрация транспортного белка SDC2 .

Без этих двух компонентов мышцы физически теряют способность синтезировать и отправлять везикулы с miR-7a-5p в кровь.

В результате пожилой организм лишается естественной брони, а везикулы из стареющих мышц оказываются абсолютно бесполезными против онкологии.

Рецепт против старения: как перезапустить защиту?

Хорошая новость заключается в том, что этот деструктивный возрастной процесс обратим. Чтобы доказать это, авторы исследования поместили пожилых грызунов в условия регулярных аэробных тренировок.

Результаты превзошли ожидания ученых. Физические нагрузки запустили глубокую биологическую регенерацию:

Показатель До тренировок После регулярных нагрузок Мышечная масса Снижена (саркопения) Заметный прирост и укрепление волокон Сигнальный путь Notch Заблокирован / Неактивен Полное восстановление активности Выработка везикул miR-7a-5p Близка к нулю Возвращение к показателям молодого возраста Рост раковых опухолей Стремительный Остановка и существенное замедление

Вердикт ученых: спорт как обязательное лекарство

Исследование Duke-NUS в корне меняет подход к геронтологии и онкопрофилактике. Мышцы больше нельзя воспринимать исключительно как инструмент для передвижения. Это крупнейший эндокринный орган, управляющий внутренними защитными ресурсами.

Регулярные силовые и кардиотренировки в зрелом и пожилом возрасте — это не просто забота о фигуре или суставах. Это прямая активация генетического механизма, который заставляет тело самостоятельно уничтожать раковые клетки еще на этапе их зарождения.