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23.06.2026, 09:19

Почти Toyota, но со своими капризами: 10 скрытых проблем Mazda CX-5, о которых молчат владельцы

Новости Мира 0 401

Второе поколение кроссовера Mazda CX-5 (индекс KF) традиционно считается эталоном японской надежности, способным соревноваться с Toyota RAV4. Однако эксперт журнала «За рулем» Илья Хлебушкин предупреждает: идеальных машин не бывает, и у этого бестселлера есть 10 критических уязвимостей, способных разорить владельца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Mazda
Фото: Mazda

Кузовной лоск и «нежная» электрика

С коррозией у Mazda CX-5 дела обстоят неплохо — качественная оцинковка надежно защищает металл, если автомобиль не бывал в серьезных ДТП. Главная беда экстерьера кроется в лакокрасочном покрытии. Краска здесь тонкая и мягкая, а фирменный, невероятно красивый красный оттенок Soul Red Crystal оказывается самым капризным в эксплуатации и моментально ловит сколы.

Кроме того, владельцам подержанных экземпляров стоит приготовиться к сбоям периферийной электрики:

  • Зеркала: механизм складывания регулярно сдается уже через 3–5 лет службы.

  • Багажник: электропривод пятой двери изнашивается и требует ремонта на рубеже 80–120 тыс. км.

  • Замки: контакты в кнопке замка и концевике склонны к быстрому окислению.

В салоне, несмотря на общую добротную сборку, тоже есть пара неприятных нюансов. Кожаная обивка руля и селектора КПП теряет товарный вид довольно рано — к 70–80 тыс. км пробега. А экран мультимедийной системы MZD Connect со временем начинает жить своей жизнью, утомляя «фантомными нажатиями».

Капризы моторов Skyactiv-G

Бензиновые двигатели кроссовера при правильном уходе — настоящие миллионники, способные пройти более 300 тыс. км. Однако их сверхвысокая степень сжатия (14:1) требует жесткой топливной дисциплины. Заправлять машину бензином АИ-92 категорически запрещено. Минимум для этого мотора — АИ-95, а в летнюю жару настоятельно рекомендуется переходить на АИ-98.

Среди других «подкапотных» проблем эксперт выделил:

  • Электронный термостат: на моделях моложе 2018 года выпуска часто плавятся уплотнители, из-за чего двигатель перестает прогреваться до рабочей температуры.

  • Катушки зажигания: уязвимое место на кроссоверах ранних лет выпуска.

  • Нейтрализатор: его разрушение смертельно опасно для мотора, так как образующийся абразив из сот может мгновенно прикончить поршневую группу.

Трансмиссия и ходовая часть: где ждать подвоха?

Шестиступенчатый «автомат» от Aisin заслужил репутацию крепкого агрегата с ресурсом в 250–300 тыс. км, но только при условии обновления масла каждые 60 тыс. км. Потенциальная зона риска — центральный подшипник, который может загудеть к 150 тыс. км. Игнорировать этот гул опасно — затягивание с ремонтом приведет к тяжелой поломке коробки.

Подвеска кроссовера радует выносливостью: сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов легко выхаживают по 100–150 тыс. км, а задние амортизаторы нередко доживают до 200 тыс. км. Слабым звеном здесь выступают тормоза и элементы регулировки: задние суппорты склонны к закисанию, а развальные болты задней подвески намертво подклинивают, из-за чего простая процедура регулировки углов колес может превратиться в дорогостоящий слесарный квест.

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